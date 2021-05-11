Какие продукты нельзя мыть перед приготовлением: мнение экспертов

Специалисты Роспотребнадзора перечислили продукты, которые не стоит мыть перед приготовлением. В списке оказались грибы, яйца, мясо и рыба.

Эксперты Роспотребнадзора назвали продукты, которые не стоит мыть перед приготовлением. Так, в список попала сырая рыба - по мнению специалистов, будет достаточно хорошей термической обработки.

Не стоит промывать и красное мясо. "Все бактерии с красного мяса смыть невозможно, ведь некоторые из них находятся глубоко в мышечных волокнах. Самый надёжный способ убить все бактерии – это термическая обработка, мясо надо готовить при температуре не ниже 85 градусов", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Мясо птицы тоже лучше готовить сразу. Эксперты упоминают исследование, в котором изучались кухонные поверхности и продукты у людей, которые мыли сырую птицу перед приготовлением. В 60% в раковине были обнаружены бактерии, а в 26% бактерии выявили на вымытой в этой же раковине зелени.

"Водопроводная вода, которой вы промываете птицу, неспособна убить микроорганизмы, это только перераспределит вредные бактерии на кухонных поверхностях. Во время приготовления другой пищи на тех же поверхностях может произойти перекрёстное заражение, которое может вызвать кишечные инфекции", - прокомментировали в ведомстве.

Помимо мяса и рыбы, в списке оказались яйца. На яичной скорлупе есть тонкий налет, благодаря которому бактерии не попадают в поры. На производстве яйца очищают таким образом, чтобы этот защитный слой оставался неповреждённым. При усердном мытье дома бактерии могут проникнуть в яйцо через микротрещины в скорлупе.

"Всегда храните яйца в холодильнике на отдельной полке, вымыть их можно непосредственно перед приготовлением", - уточняют эксперты.

Перед тем, как готовить купленные в магазине грибы, обратите внимание на упаковку. Если на ней нет информации о том, что продукты промыты, протрите их чистой влажной тканью и приступайте к готовке. Если вы собираетесь готовить грибы, которые собрали самостоятельно, то их нужно замочить в тёплой солёной воде на 30 минут, затем промыть чистой водой до тех пор, пока не смоется вся грязь.

© Доктор Питер