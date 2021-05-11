Постоянно холодные руки: о каких проблемах со здоровьем это может говорить

Холодные руки могут сигнализировать о проблемах с вегетативной нервной системой, рассказал заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский. Иногда к этому симптому добавляются еще и влажные ладони. Эксперт объяснил, что может спровоцировать проблемы со здоровьем и какие обследования нужно пройти.

Холодные руки могут сигнализировать о сегментарном поражении вегетативной нервной системы, уверен заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский. В таком случае особое внимание при обследовании стоит уделить шейному и грудному отделам позвоночника.

"Если говорить о руках, то за них отвечает нижний шейный отдел позвоночника и верхний грудной отдел позвоночника, откуда идут нервные корешки к рукам и в зависимости от раздражения чаще всего происходит сужение с поражением периферической нервной системы", — пояснил медик "Nation news".

Если у вас холодные руки и влажные ладони, то это может говорить о поражении центрального отдела вегетативной нервной системы. Чтобы выяснить, где кроется проблема, необходимо провести диагностику. "Понадобиться сделать МРТ головного мозга с прицелом на промежуточный мозг, посмотреть, есть ли там нарушения, связанные с деятельностью высшего вегетативного центра гипоталамуса (небольшая область в промежуточном мозге - Прим. ред.). Также требуется исследование шейно-грудного отдела позвоночника и исследования сосудов", — объяснил Юрий Серебрянский.

Подобные проблемы со здоровьем может спровоцировать постоянный стресс. Не стоит забывать и про генетическую предрасположенность, напомнил врач.