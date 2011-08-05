Почему россияне любят майские грозы - отвечает пульмонолог

Почему россияне любят майские грозы - отвечает пульмонолог12:29, 09.05.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Любовь россиян к первым майским грозам имеет научное объяснение, уверен врач-пульмонолог Александр Карабиненко. После них воздух насыщается озоном, становится значительно свежее, очищается от вредных городских примесей. Особенно грозам радуются люди с болезнями дыхательных путей и аллергики.
"Воздух после грозы насыщается озоном, который его освежает и оздоравливает. Слишком много озона, конечно, организму не нужно, поскольку он действенен только в небольших концентрациях. После грозы человек себя ощущает лучше как раз потому, что озон быстро растворяется в воздушном потоке", – рассказал врач-пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.
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Особенно радуются грозам люди с болезнями дыхательных путей и аллергики.
"Дождь осаждает летающие частицы - аэрополлютанты. Это пыльца растений, примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее. Для такого же эффекта мы рекомендуем людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, применять увлажнители воздуха в помещениях", – заключил врач.
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