Врачи удалили из живота мужчины огромную опухоль - она весила 10 кг

Краснодарские врачи прооперировали 43-летнего мужчину - из его брюшной полости медики удалили опухоль весом в 10 кг. Пациент жаловался на постоянную ноющую боль в области живота. Во время обследования врачи обнаружили огромное новообразование, о котором мужчина даже не догадывался.

В Краснодаре 43-летний мужчина страдал от постоянной ноющей боли в области живота. Врачи начали проводить обследование, в ходе которого обнаружили гигантскую липосаркому забрюшинного пространства, в котором располагаются жизненно важные органы и сосуды. Опухоль весила 10 кг.

"Липосаркома – одна из злокачественных опухолей соединительной ткани. Она встречается нередко, однако ее размеры и вес (после ее удаления выяснилось, что он составлял более 10 кг) ставят ее в разряд исключительных", - сообщается в Instagram ККБ №2.

Операция прошла успешно. Врачи удалили новообразование, мужчина идет на поправку. В будущем ему предстоит наблюдение и лечение у онколога.

По словам медиков, такие опухоли сложно обнаружить, так как они растут очень незаметно. Чаще всего пациенты обращаются за медицинской помощью только тогда, когда новообразование уже достигло крупных размеров и стало причинять боль, поэтому необходимо делать скрининг и проходить диспансеризацию, напоминают специалисты.

© Доктор Питер