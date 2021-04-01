Врачи удалили тюменке опухоль в 25 килограмм. Женщина два года думала, что просто набрала лишний вес

Онкогинекологи Тюменской области удалили 60-летней пациентке 25-килограммовую опухоль. По словам женщины, она «выросла» за два года – к врачам не обращалась, потому что списывала рост живота на банальный набор веса. Врачи же говорят: повезло. Случайное падение или любая другая травма живота могли привести к разрыву опухоли, кровотечению и смерти.

К гинекологу женщина пришла, когда появились боли. К тому моменту образование занимало весь малый таз и всю брюшную полость. Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, пациентку направили к специалистам «Медицинского города» - областного онкодиспансера. Те провели обследование и выявили огромное новообразование яичника. Как выяснилось уже в ходе операции, у женщины была еще большая миома матки (доброкачественная опухоль). По словам медиков, из-за размера первой опухоли во время предоперационной диагностики увидеть вторую было невозможно.

«Ни один вид диагностики не мог достоверно сказать, откуда исходит опухоль, куда прилежит. Дифференциация соседних органов была невозможна. Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать – при извлечении тяжёлой опухоли, находившейся в теле женщины долгое время, возникает резкое изменение внутрибрюшного давления - оно падает», - рассказал Андрей Вовк, оперирующий хирург.

Операция длилась около трёх часов. Общий вес удалённого образования составил 25 килограмм. Проведенное после вмешательства гистологическое исследование биоматериала показало, что опухоль яичника была доброкачественной.

«Женщине очень повезло. Любая травма живота, например, случайное падение, могли привести к разрыву опухоли, кровотечению, осложнениям, последствия которых могли быть не совместимы с жизнью», - поделился Андрей Вовк.

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Пациентка провела в стационаре 9 дней и была выписана домой.

© Доктор Питер