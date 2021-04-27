Индия обновила мировой антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Пандемия коронавируса в Индии продолжает набирать обороты - за последние сутки в стране зафиксировали 414 188 зараженных. Это новый мировой антирекорд. За все время эпидемии в стране выявлено больше 21 миллиона инфицированных.

За последние сутки в Индии зафиксирован новый мировой коронавирусный антирекорд. По данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи, за последние сутки в стране инфекцией заразились 14 188 человек, передает ТАСС.

Это уже одиннадцатый по счету максимум суточного прироста в Индии с начала апреля. До сегодняшнего дня самые высокие показатели были зафиксированв 6 мая (412 262 заболевших) и 1 мая ( 401 993 - тогда впервые число заразившихся превысило 400 тысяч).

За последние сутки в Индии зафиксировано 3 915 новых смертей, 331 507 пациентов выздоровели. В стране продолжается вакцинация, за 24 часа медики привили 2 370 298 человек.

Из-за всплеска заболеваемости в Индии и обнаруженных там мутаций коронавируса власти других стран начали принимать экстренные меры. Так, МИД Японии рекомендует всем гражданам Японии покинуть Индию и как можно быстрее вернуться на родину. Власти Австралии, наоборот, запретили своим гражданам возвращаться в страну. Как сообщал "Интерфакс", внезапное возвращение может грозить крупным штрафом или даже тюремным заключением.