Как по лицу узнать размер мужского достоинства: открытие японских ученых

Исследователей давно занимает вопрос определения размера мужского полового органа по «косвенным признакам». К примеру, корейские ученые уже выяснили, что выдающимся достоинством обладают мужчины, у которых указательный палец короче безымянного. А по народной примете все расскажет размер обуви, которую носит мужчина.

Японские исследователи под началом профессора кафедры судебной медицины Медицинского университета префектуры Киото Хироши Икегая открыли новый способ «получения информации» о самом важном мужском органе. Новое исследование было опубликовано в журнале Basic and Clinical Andrology.

Ученые использовали протоколы вскрытий, которые проводили судмедэксперты в Медицинском университете префектуры Киото с апреля 2015 года по март 2019 года. В выборке оказались 126 покойников, чей возраст колебался в диапазоне от 30 до 50 лет. Медики сравнивали самые разнообразные параметры - рост, вес, размер простаты, размер и диаметр пениса, длину носа и другие части тела. Выяснилось, что обладатели носа длиной в 5,1 сантиметра и более имеют пенис не менее 13,42 сантиметра. У мужчин с носом до 4,5 сантиметра средний размер полового члена составил 10,37 сантиметра.

За точку отсчета исследователи взяли линии, соединяющая уголки глаз, после этого измерили расстояние от этой точки до кончика крыльев носа с обеих сторон.

«Основываясь на этих данных, мы предполагаем, что соотношение цифр может предсказать размер полового члена взрослого человека», — говорят ученые. По их словам, методика основана исключительно на статистических данных и не имеет биологического объяснения.





© Доктор Питер