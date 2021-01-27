Мужчины значительно чаще умирают от последствий COVID-19, заявили китайские исследователи

Еще год назад, в самом начале пандемии, китайские ученые заявляли о том, что новый коронавирус чаще выбирает своих жертв по гендерному признаку. Оказалось, что мужчины переносят COVID-19 в более тяжелой форме, чем женщины. Они чаще попадают в реанимацию и умирают от инфекции. Сегодня ученые также нашли подтверждение тому, что половые различия в выборе «мишени» для коронавируса действительно существуют.

Китайские ученые под руководством Сюэ И-Пин, ведущего научного сотрудника Института молекулярной биологии Академии наук Тайваня в Тайбэе создали породу трансгенных мышей, в чей геном была вставлена полноценная человеческая версия гена, кодирующего рецепторы ACE2, сообщает ТАСС. В результате все ткани новой породы мышей вырабатывали белковые молекулы, создавая полную имитацию того, как работает этот ген в клетках человека.

Эта особенность мышей, как обнаружили Сюэ И-Пин и ее коллеги, сделала их крайне уязвимыми для коронавирусной инфекции по сравнению со всеми другими животными, в чей организм может проникать SARS-CoV-2. Это проявлялось в том, что даже небольшие дозы вируса вызывали у них обширные поражения легких, а проникновение большого числа его частиц в их организм фактически гарантированно приводило к гибели грызунов.

Наблюдая за развитием инфекции в популяциях этих мышей, ученые заметили, что самцы и самки выведенной ими породы по-разному реагировали на инфекцию. В частности, при заражении малыми дозами вируса представители сильного пола теряли в среднем на 5-10% больше веса, чем самки. Аналогичным образом, при высоких дозах SARS-CoV-2 все самцы гарантированно умирали, тогда как 10-20% самок при этом выживало.

Анализируя содержимое различных тканей тела умерших грызунов, биологи обнаружили, что коронавирус проник в клетки мозга мышей и того, и другого пола, что привело к заметным изменениям в характере их работы.

Эта особенность трансгенных мышей позволяет использовать их для детального изучения того, к каким последствиям приводит проникновение коронавируса в мозг человека и поиска методов предотвращения подобного сценария, подытожили Сюэ И-Пин и ее коллеги.

"Наши опыты с этими мышами показали, что самки значительно меньше страдали от инфекции, чем самцы. При относительно мягком течении инфекции они теряли значительно меньше веса, чем представители сильного пола, тогда как летальная доза вируса для них была значительно выше, чем для самцов", - пишут исследователи.