Исследователи указали на первые симптомы «британского штамма» COVID-19

Классические симптомы COVID-19 включают потерю обоняния и вкуса, лихорадку и постоянный кашель. Однако исследование, проведенное с участием более миллиона человек в Англии, выявило дополнительные симптомы, связанные с британским вариантом SARS-CoV-2.

Озноб, потеря аппетита, головная боль и мышечные боли — это первые, ранние симптомы «британского штамма», сообщили ученые Имперского колледжа Лондона. Исследование по оценке передачи инфекции в обществе в реальном времени (REACT) показало, что текущее тестирование выявляет только половину всех симптоматических инфекций. Но при включении дополнительных симптомов уровень своевременной диагностики возрастает до 75%.

"Эти новые выводы свидетельствуют о том, что многие люди с COVID-19 не будут проходить тестирование - и, следовательно, не будет самоизоляции, потому что их симптомы не соответствуют тем, которые используются в текущем руководстве общественного здравоохранения", - говорит профессор Пол Эллиотт, директор программы.

Наличие любого из этих дополнительных симптомов либо вместе с классическими, либо по отдельности, либо в комбинации, было связано с заражением коронавирусом, и чем больше симптомов, тем большей была вероятность инфицирования.

Исследование также показало, что симптомы меняются с возрастом. В то время как озноб был связан с положительным результатом теста во всех возрастах, головные боли были зарегистрированы у молодых людей в возрасте 5-17 лет, потеря аппетита – у людей 18-54 и 55+ лет, а мышечные боли – у людей в возрасте 18-54 лет. У инфицированных детей возрастом 5–17 лет существенно реже, чем у взрослых, наблюдались лихорадка, постоянный кашель и потеря аппетита.

- «Британец» крайне контагиозен, быстрее размножается и часто очень быстро вызывает ковидную пневмонию, - напоминает доктор медицинских наук, профессор Александр Кухарчук. - Поэтому у вас нет времени на ПЦР-тест и уже нет 14 дней на размышления типа «а может это и не коронавирус». При появлении озноба, потери аппетита, головной боли, боли в мышцах и (от себя добавлю) кишечных расстройств, не тешьте себя надеждой, что это результат празднования, а немедленно обращайтесь к лечащему врачу. Помните, что при коронавирусной инфекции время работает против вас.

© Доктор Питер