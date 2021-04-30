"Британский вариант - как борщевик": Какие штаммы коронавируса заражают россиян и чем они опасны, выяснили ученые

Россияне чаще всего заражаются отечественным штаммом коронавируса, одним из двух наиболее распространенных в стране. Их свойства изучают ученые. Подробнее об исследовании рассказал молекулярный биолог Георгий Базыкин.

Большая часть новых случав заражения коронавирусом в России связана с относительно старыми штаммами B.1.317 и B.1.397+, на их долю приходится 27% и 33% заражений соответственно, выяснили учёные Сколковского института науки и технологий и Института проблем передачи информации РАН.

"Если вы сегодня заразитесь коронавирусом в России – то, скорее всего, это будет один из двух российских эндемичных вариантов: B.1.1.317 или B.1.1.397+. Снаружи России этих вариантов почти нет, а тут их много. Они появились ещё прошлым летом и с тех пор постепенно становились все более частыми", - рассказал в своем блоге в Facebook молекулярный биолог Георгий Базыкин со ссылкой на исследование, опубликованное на virological.org.

Насколько отличаются от исходных свойства двух распространенных в России штаммов, пока не ясно. Оба несут "неприятные" наборы мутаций. Штамм B.1.1.317 накапливал их постепенно, и за счет них стал более заразным. B.1.1.397+ сразу же рос чуть быстрее, зато последующие мутации мало меняли дело, отмечают исследователи.

Но больше отечественных штаммов опасения у ученых вызывает "британский" вариант - B.1.1.7.

"Его частота в марте была около 10% и наверняка будет увеличиваться дальше. В большинстве мест, куда он приходит, он уничтожает всё местное коронавирусное биоразнообразие, как кролики в Австралии или борщевик в Подмосковье. Думаю, что B.1.1.317 и B.1.1.397+ в борьбе с ним тоже не имеют шансов. Напомню, что он заразнее примерно в полтора раза", - сообщает Георгий Базыкин.

Также исследователи обнаружили еще три варианта коронавируса родом из России.

"Они пока редкие (единицы процентов), но несут несколько сочетаний мутаций, про которые известна их неприятность, в том числе знаменитые E484K (впервые идентифицировали в "южноафриканском" варианте - Прим.ред.) и N501Y (разновидность "британского" штамма - Прим.ред.) в спайке. За ними надо приглядывать", - говорится в сообщении ученого.

Также Георгий Базыкин отмечает, что пока российские вакцины успешно защищают от известных штаммов коронавируса.

"Пока нет никаких данных о том, чтобы какие-нибудь из вариантов, распространенных сейчас в России, уходили от вакцин. Думаю, привиться – хорошая идея, если вы этого по какой-то причине еще не сделали", - сообщает ученый.

В России за минувшие сутки коронавирусом заразился 8731 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 4 805 288.Согласно статистике летальных исходов, за сутки скончались 397 человек. Всего же пандемия унесла жизни 110 128 человек.

© Доктор Питер