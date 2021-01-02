Британские ученые назвали четыре эффективных способа борьбы с похмельем

Расплатой за майские праздники может стать похмельный синдром. Причем, чем старше человек, тем сильнее похмелье. Специалисты предлагают несколько методов, как не почувствовать себя больным наутро после алкогольных посиделок.

Национальная служба здравоохранения Англии перечислила действенные методы снизить негативное влияние спиртного на организм, отмечает The Express.

Сладкое

Сладости помогут избавиться от тремора рук. Можно, к примеру, растворить несколько чайных ложек сахара в воде и выпить. Эксперты рекомендуют добавить шесть чайных ложек сахара и половину чайной ложки соли в литр воды, чтобы имитировать спортивный регидратационный напиток, который поможет восстановить силы, нормализовать обмен веществ, восполнить нехватку влаги в организме.

Бульон

Бульонный суп можно приготовить из картофеля, подорожников, сладкого картофеля, шпината, кресс-салата, капусты, сельдерея и нарезанного мяса. По мнению британских ученых, бульон это "хороший источник витаминов и минералов, которые могут пополнить истощенных ресурсов". Можно просто заварить бульонный концентрированный кубик, если нет сил на приготовление бульона.

Обезболивающие

Без них никуда, если болит голова, ломит мышцы. Однако применять лекарства нужно строго по инструкции.

Вода

Алкоголь обезвоживает, так как организм выводит токсины вместе с водой. Вместе с ней теряются также многие питательные вещества. Во время похмелья поэтому нужно много пить: восполнять дефицит влаги.

© Доктор Питер