Неожиданный эффект. Нутрициолог объяснила, как кофе влияет на холестерин

Слишком частое употребление кофе может стать причиной развития атеросклероза – бляшек в сосудах. Об этом рассказала нутрициолог, чемпионка России по боди-фитнесу Мария Розанова. Дело в том, что биологически активные вещества в кофе - кафестол и кавеол, способны провоцировать повышение уровня холестерина в крови.

По словам Марии Розановой, кофе содержит более тысячи активных веществ, но самое сильное влияние на организм оказывают кофеин, хлорогеновая кислота, полифенолы и дитерпены. Так, кофеин создает иллюзию прилива сил, но через час дает обратный эффект – усталость возвращается и может даже усилиться. Хлорогеновая кислота и полифенолы увеличивают растворимость кофеина, и если не сильно увлекаться кофе, то вреда не принесут. Но в большом количестве хлорогеновая кислота может вызывать тошноту, головные боли и учащенное сердцебиение. Дитерпены же могут спровоцировать повышенный уровень холестерина.

«Дитерпены – это биологически активные вещества, к ним относятся кафестол и кавеол. Зачастую они провоцируют повышение холестерина в крови: в большей степени – кафестол, в меньшей – кавеол», – рассказала нутрициолог в интервью изданию «Москва 24», добавив, что регулярное и частое употребление ароматного напитка может стать причиной атеросклероза.

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По словам Марии Розановой, количество этих веществ в напитке зависит от вида кофе и способа его приготовления. Например, в фильтрованном кофе меньше дитерпенов, чем в том же эспрессо.