Новое исследование ученых: Кто переносит COVID-19 хуже всего

Согласно новому исследованию, опубликованному в медицинском журнале Lancet, даже небольшой лишний вес повышает риск развития тяжелой формы COVID-19, особенно у молодых людей.

Ученые провели еще одно масштабное изучение данных переболевших COVID-19, и получили более точный ответ на вопрос - как лишний вес влияет на развитие тяжелой формы заболевания у заразившихся коронавирусом. Ранее об этом уже сообщали исследователи, потверждая лишь общий тезис - тучные люди хуже переносят ковид. На этот раз исследователи изучили медкарты почти 7 миллионов британцев. Результаты были опубликованы в журнале Lancet Diabetes& Endocrinology, пишет Bloomberg.

Выяснилось, что тяжело переносить COVID-19 и получить осложнения могут не только люди с выраженным ожирением и большим весом, но даже те, кто просто набрал за пандемию несколько лишних килограммов.

Люди с индексом массы тела (ИМТ) выше 23, который считается практически верхним пределом нормы, уже подвергаются более высокому риску, делают выводы ученые. Увеличение ИМТ даже на один пункт повышает вероятность госпитализации при ковиде на 5%, а поступления в реанимацию - на 10%.

Важно, что больше всего рискуют попасть в больницу, заразившись COVID, люди с лишним весом в возрасте от 20 до 39 лет. При этом, риск снижался у полных людей старше 60. Также избыточный вес у пожилых старше 80 никак не был связан с тем, как протекает заболевание, резюмируют ученые.

Индекс массы тела вычисляется по формуле: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, при росте 162 см и весе 72 кг ИМТ составит 27 (72/1,62*1,62).

Для взрослых ИМТ в норме - от 18,5 до 24,9, показатель от 25 до 29,9 говорит об избыточном весе, а 30 и выше - об ожирении и высоком риске диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее "Доктор Питер" сообщал, что значение ИМТ может быть лишь ориентиром и не всегда однозначно.

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