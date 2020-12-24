Россиянам разрешили лечиться в федеральных клиниках за счет ФФОМС с начала года, но уже "квоты закончились"

Число обращений и жалоб от пациентов федеральных клиник растет. Оно уже сегодня выше на 30-60% в сравнении с этим же периодом прошлого года. Среди них — и жалобы на взимание платы за лечение, которое еще в прошлом году проводилось бесплатно. Эти данные от Всероссийского союза страховщиков озвучила первый заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству Ирина Гусева.

Больше всего обращений поступает из регионов, в которых сосредоточены ведущие медицинские центры России - Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Причем уже в начале года пациентам отказывают в лечении «по причине якобы окончания квот на лечение по ОМС»

- Могу привести пример: онкобольная с 2013 года получала лечение по основному заболеванию в одной федеральной медицинской организации, но все это изменилось в феврале 2021 года. Имея на руках направление на лечение, пациентка была вынуждена оплатить из собственных средств не только рекомендованные врачами исследования, но и консультации специалистов по основному заболеванию. Попросив комментариев у руководства клиники, она получила ответ, что такая ситуация связана с финансовым обеспечением в системе ОМС. На вопрос пациентки, почему таких проблем не было раньше, в медицинской организации ответа не нашлось», – рассказала Ирина Гусева, депутат Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Она спрашивает: «Как ФФОМС осуществляет контроль доступности и качества медицинской помощи в федеральных медцентрах по жалобам пациентов, какие меры по защите прав конкретных граждан уже приняты?».

Напомним, закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в конце прошлого года подписал президент РФ Владимир Путин. Это изменения в действующее законодательство, по которым федеральные учреждения выведены из-под контроля страховых медицинских организаций. По новым правилам они должны оказывать специализированную медицинскую помощь, входящую в базовую программу ОМС, за счет средств Федерального фонда ОМС. Кроме того, ФФОМС наделен полномочиями по контролю и финансированию медпомощи, которую оказывают в федеральных медицинских учреждениях. То есть, расчеты за медицинскую помощь, контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления такой помощи федеральными медицинскими организациями, предъявлением претензий или исков за причинение вреда здоровью застрахованного лица, теперь вместо СМО должен вести ФФОМС. И президент поручил организовать мониторинг выполнения нового закона ежеквартально.

Об итогах этого мониторинга со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков Ирина Гусева рассказала: «Объем жалоб пациентов на качество и доступность медицинской помощи в 2021 году растет по сравнению с 2020 годом. В первом квартале текущего года количество таких обращений увеличивалось с динамикой более 30–50% в месяц. Причем весьма существенным оказывается объем обращений на взимание в федеральных медицинских организациях денежных средств с пациентов (показатель достигает 10% в общей структуре обращений) за помощь, бесплатность которой гарантирована государством. В то же время по медицинским организациям, не относящимся к группе федеральных, фиксируется существенно меньший объем таких обращений - в пределах 1-3%, что говорит о наличии серьезной проблемы в организации предоставления медицинской помощи в федеральных медицинских учреждениях».

Кроме того, по новому законодательству, полномочия по проведению медико-экономического контроля по предъявленным медицинскими организациями к оплате счетам с 1 января 2021 года перешли к Территориальным фондам ОМС (раньше этот контроль был обязанностью СМО). Но многие терфонды оказались не готовы к этой работе, в результате в январе и феврале оплачивались необоснованные объемы медицинской помощи (из-за дублирования счетов и применения завышенных тарифов). По словам депутата, это может привести к дефициту средств на оплату медицинской помощи. У территориальных фондов ОМС уже сегодня не хватает средств, чтобы урегулировать все оставшиеся задолженности перед медицинскими организациями. В I квартале 2021 года правительство РФ уже выделило для урегулирования задолженностей в системе ОМС 29 млрд рублей. Но очевидно, что этих средств явно недостаточно. По состоянию на 1 апреля размер долга по оплате за оказанную медицинскую помощь составил более 40 млрд рублей. А это говорит о проблемах с финансовой устойчивостью системы ОМС, уверена Ирина Гусева.

Прошло уже четыре месяца с момента вступления в силу федерального закона, но ряд подзаконных актов, определяющих механизм реализации новых норм закона, до сих пор не приняты.

© Доктор Питер