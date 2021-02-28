«Спросите пульмонолога»: Боль в груди при кашле может быть "обычной" невралгией?

После легкого COVID-19 теперь больно кашлять — это обычная невралгия или последствия болезни? Можно ли во время приема иммуномодулятора делать прививку от коронавируса? Если спустя два месяца после ковидной пневмонии процент поражения легких «упал» всего на 10% - это нормально? Петербургские пульмонологи продолжают отвечать на вопросы читателей «Доктора Питера».

Накануне в оперштабе по борьбе с COVID -19 и Роспотребнадзоре опровергали начало «третьей волны» в стране - остановились на «плавном подъемчике» заболеваемости. Уже сегодня, по данным того же федерального оперштаба, прирост заболевших за сутки вырос с 7,8 до 9,2 тысяч новых случаев. Придет ли третья волна в Петербург и когда это произойдет, эксперты по-прежнему не дают однозначных прогнозов. Горожане продолжают задавать вопросы врачам в рубрике «Спросите пульмонолога» - и про COVID -19, и про аллергию, и про болезни органов дыхания. Напомним, читателям отвечают главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова. Ответы публикуются обычно в тот же день под общим ником Pulmonolog.MD — увидеть их можно прямо под своим вопросом.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Публикуем несколько ответов врачей на вопросы, заданные читателями в апреле.

- Появилась боль в груди при легком кашле, движении. COVID-19 болела 5 месяцев назад в легкой форме. Может, это обычная невралгия? Как отличить?

- Невралгия (поражение периферических нервов, характеризующееся приступами боли в зоне иннервации какого-либо нерва - Прим. ред.) обычно появляется при определённом положении тела или при движениях в суставах. Если боль в грудной клетке сопровождается кашлем (точнее, наоборот - кашель сопровождается болью) или возникает пропорционально физической нагрузке, нужно обсуждать другие причины и, как минимум, выполнить ФЛГ и ЭКГ.

- Мама (73 года) очень тяжело болела COVID-19 в январе - было 60% поражение легких. Лежала в больнице с непонятным исходом. Через 2 месяца сделала КТ легких, поражение осталось на уровне 50%. При этом сейчас чувствует себя неплохо, ведёт активный образ жизни, только больше устаёт. Когда лёгкие восстановятся полностью или есть риск, что этого уже не произойдёт?

- Когда и в какой степени произойдёт восстановление лёгких, утверждать трудно. Вместе с тем, хотел бы обратить Ваше внимание, что не стоит всё сводить к объёму поражения лёгочной паренхимы, измеряемому в процентах. Это лишь одна из многих характеристик, которую врач принимает во внимание. Заочно, учитывая улучшение самочувствие пациентки к настоящему времени, её возраст, а также время, прошедшее от начала болезни, протекавшей тяжело, я не стал бы драматизировать ситуацию. Дополнительно улучшить прогноз выздоровления может проведение курса реабилитационного лечения.

- Мама принимает «Бронхо-мунал» и планирует делать прививку от COVID-19. «Бронхо-мунал», как объясняли маме, действует как прививка, то есть малыми дозами бактерий заражает, благодаря этому вырабатывается иммунитет к этим бактериям. Она сомневается, не наслоится ли одна прививка (COVID-19) на другую («Бронхо-мунал»). Можно ли прививку от ковида делать в период приема этого иммуномодулятора или надо привиться только после окончания трехмесячного курса терапии?

- «Бронхо-мунал» действительно можно рассматривать как своеобразную вакцину, но заражения бактериальной инфекцией при этом не происходит. Нужно заметить, что препарат оказывает также влияние на неспецифический иммунитет, профилактируя до некоторой степени ещё и вирусные заболевания. Очевидных причин откладывать вакцинацию от COVID-19 или как-либо соотносить её дату с приёмом этого препарата я не вижу.

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