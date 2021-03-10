Минздрав обновит рекомендации по COVID-19. Списку препаратов уделят особое внимание

Рекомендации по диагностике и лечению COVID-19 пересмотрены и дополнены рабочей группой Минздрава. В ближайшее время существующая 10 версия будет обновлена. Особенное внимание уделяется списку рекомендуемых препаратов.

Обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 разрабатывает рабочая группа Минздрава России, сообщает эксперт министерства Владимир Чуланов, пишет РИА Новости. Это будет уже десятая версия временных рекоменаций по ковиду.

Эти методички разрабатывают для медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, но их охотно и с пристрастием изучают и сами пациенты. Первые рекомендации были выпущены еще в начале 2020 года, за 2 месяца до выявления первых случаев COVID-19 среди россиян, и постоянно редактируются и дополняются.

В составе рабочей группы более 100 экспертов, в том числе ведущие специалисты в области инфекционных болезней и эпидемиологии.

Инфекционист отметил, что особенное внимание уделяется списку рекомендуемых к применению препаратов. Рабочая группа проводит детальный анализ клинических исследований по оценке эффективности и безопасности лекарств. Одобряются для использования перспективные и в достаточной степени изученные препараты, подчеркнул Чуланов.

«Работа над методрекомендациями идет параллельно с научным поиском решения проблемы COVID-19»,— заявил Владимир Чуланов.

Ранее стало известно, что Росстат пересмотрит свои данные о смертности от коронавируса. В ведомстве недовольны нынешней статистикой, поэтому планируют сделать исследование более точным и добавить новую категорию. В нее войдут данные о тех, кто умер от последствий коронавируса через некоторое время после выздоровления, пишет "Коммерсант".

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