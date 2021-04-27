"Обходит антитела". В геноме коронавируса нашли две новые опасные мутации

Коронавирус обманывает иммунитет и обходит антитела из-за двух новых мутаций. Их обнаружили в геноме SARS-CoV-2. Эти изменения могут сделать вирус более стойким. Ученые продолжают наблюдения.

Вирусологи нашли в геноме коронавируса SARS-CoV-2 две новые мутации. Они позволяют ему лучше бороться с антителами. Результаты исследования опубликованы на bioRxiv.

За год в геноме коронавируса было обнаружено множество мелких мутаций, некоторые из них повлияли на "заразность" вируса, поэтому он так широко распространился по миру. Эти мелкие замены в структуре генома исследователи активно изучали. Но крупные и небольшие вставки оставались без внимания.

"Мы заполнили этот пробел, обнаружив, что подобные изменения могут сильно менять антигенный профиль белков оболочки SARS-CoV-2. В частности, вставки ins246DSWG и ins15ATLRI, открытые в январе 2021 года, могут сделать вирус стойким к действию антител", – пишут исследователи сообщает ТАСС. Эти мутации значительно меняют структуру той части оболочки вируса, с которой связываются многие антитела из крови переболевших.

Поэтому ученые предполагают, что появление подобных вставок поможет коронавирусу стать более стойким к антителам и клеточному иммунитету. Дальнейшие наблюдения за эволюцией SARS-CoV-2 покажут, насколько вероятен подобный сценарий, считают исследователи.

Уточняется, что учеными были проанализированы почти полмиллиона геномов SARS-CoV-2, которые были расшифрованы в научных лабораториях по всему миру за все время пандемии.

Исследование проводили американские и российские вирусологи под руководством ведущего научного сотрудника Национального центра биотехнологической информации США Евгения Кунина.