"Обходит антитела". В геноме коронавируса нашли две новые опасные мутации

"Обходит антитела". В геноме коронавируса нашли две новые опасные мутации16:05, 27.04.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Коронавирус обманывает иммунитет и обходит антитела из-за двух новых мутаций. Их обнаружили в геноме SARS-CoV-2. Эти изменения могут сделать вирус более стойким. Ученые продолжают наблюдения.
Вирусологи нашли в геноме коронавируса SARS-CoV-2 две новые мутации. Они позволяют ему лучше бороться с антителами. Результаты исследования опубликованы на bioRxiv.
За год в геноме коронавируса было обнаружено множество мелких мутаций, некоторые из них повлияли на "заразность" вируса, поэтому он так широко распространился по миру. Эти мелкие замены в структуре генома исследователи активно изучали. Но крупные и небольшие вставки оставались без внимания.
"Мы заполнили этот пробел, обнаружив, что подобные изменения могут сильно менять антигенный профиль белков оболочки SARS-CoV-2. В частности, вставки ins246DSWG и ins15ATLRI, открытые в январе 2021 года, могут сделать вирус стойким к действию антител", – пишут исследователи сообщает ТАСС. Эти мутации значительно меняют структуру той части оболочки вируса, с которой связываются многие антитела из крови переболевших.
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Поэтому ученые предполагают, что появление подобных вставок поможет коронавирусу стать более стойким к антителам и клеточному иммунитету. Дальнейшие наблюдения за эволюцией SARS-CoV-2 покажут, насколько вероятен подобный сценарий, считают исследователи.
Уточняется, что учеными были проанализированы почти полмиллиона геномов SARS-CoV-2, которые были расшифрованы в научных лабораториях по всему миру за все время пандемии.
Исследование проводили американские и российские вирусологи под руководством ведущего научного сотрудника Национального центра биотехнологической информации США Евгения Кунина.
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