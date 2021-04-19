Три в одном. В Индии обнаружены новые мутации коронавируса

В нескольких регионах Индии обнаружена тройная мутация коронавируса: три разных штамма SARS-Cov-2 объединились.

Новый штамм вируса уже вызвал заражения в штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели), сообщает индийский телеканал NDTV. «Это наиболее заразный вариант. Он быстро вызывает болезнь у многих людей», — заявил профессор эпидемиологии Мадхукар Паи. Насколько тройная мутация вируса смертельна, будет известно только по результатам дополнительных исследований.

Сейчас всего 10 лабораторий по всей стране занимаются исследованиями генома вируса. Ранее в Индии была обнаружена двойная мутация коронавируса. Но секвенирование генома проводится менее чем для одного процента случаев, говорит профессор Паи. Как полагает эксперт, чем больше распространяется вирус, тем больше он мутирует.

По информации Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии, за минувшие сутки в стране выявлен 295 041 случай инфицирования коронавирусом. Заболеваемость растет с каждым днем. Общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 15 616 130. COVID-19 унес жизни 182 553 человек.

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