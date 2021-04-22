"Вся схема лечения - в одной таблетке". Пациенты с ВИЧ получат возможность лечиться комплексными препаратами

Приверженность пациентов лечению ВИЧ может измениться, если вместо, как они говорят «горсти таблеток», появится возможность принимать всего одну. Сегодня комиссия Минздрава приняла решение включить в список ЖНВЛП два комплексных препарата. Это значит, что Минздрав сможет включить их в госзакупки.

Сегодня, 22 апреля комиссия Министерства здравоохранения по формированию «Перечней лекарственных препаратов для медицинского применения...» приняла решение включить в перечень ЖНВЛП два новых препарата для лечения ВИЧ. Об этом сообщает «Коалиция по готовности к лечению». Представитель этой организации присутствовал на заседании.

Речь идет о препаратах доравирин/ламивудин/тенофовир (торговое наименование «Делстриго») и биктегравир/тенофовир алафенамид/эмтрицитабин (торговое наименование «Биктарви»). Они очень удобны для приема, поскольку представляют всю схему лечения в одной таблетке 1 раз в сутки независимо от сна и приема пищи.

Как сообщает организация, «в преддверии заседания «Коалиция по готовности к лечению» обратилась с открытым письмом к министру здравоохранения Российской Федерации, к директору Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ и главному внештатному специалисту по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ с просьбой рассмотреть вопрос о включении в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) двух этих препаратов». Это позволит проводить их закупки за счет средств федерального бюджета для централизованного обеспечения пациентов, принимающих АРВ-терапию, как это организовано сейчас с другими препаратами.

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