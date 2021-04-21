Тяжело переболевшие ковидом — в приоритете. В программу диспансеризации хотят включить новые исследования

В Минздраве планируют расширить программу второго этапа диспансеризации — добавить исследование на атеросклероз сосудов и эхокардиографию. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр отметил, что тяжело переболевшие ковидом будут проходить обследования в этом году в первых рядах.

В Минздраве рассмотрят возможность расширения второго этапа диспансеризации "за счет включения исследования липидного спектра для выявления атеросклероза сосудов, а также эхокардиографии". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

"Мы также проработаем возможность дальнейшего расширения перечня исследований и повышения эффективности программы диспансеризации и профосмотров", - добавил министр.

По его словам, приоритет при диспансеризации в этом году будет у россиян, тяжело переболевших ковидом.

Напомним, сегодня в ходе ежегодного обращения с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил с 1 июля возобновить в полном объеме диспансеризацию и профосмотры — для россиян всех возрастов.