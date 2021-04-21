18+ / fontanka.ru

Тяжело переболевшие ковидом — в приоритете. В программу диспансеризации хотят включить новые исследования

18:20, 21.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

В Минздраве планируют расширить программу второго этапа диспансеризации — добавить исследование на атеросклероз сосудов и эхокардиографию. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр отметил, что тяжело переболевшие ковидом будут проходить обследования в этом году в первых рядах.

Тяжело переболевшие ковидом &mdash; в приоритете. В программу диспансеризации хотят включить новые исследования
Фото: pixabay.com

В Минздраве рассмотрят возможность расширения второго этапа диспансеризации "за счет включения исследования липидного спектра для выявления атеросклероза сосудов, а также эхокардиографии".  Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

"Мы также проработаем возможность дальнейшего расширения перечня исследований и повышения эффективности программы диспансеризации и профосмотров", - добавил министр.

По его словам, приоритет при диспансеризации в этом году будет у россиян,  тяжело переболевших ковидом.

Напомним, сегодня в ходе ежегодного обращения с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил с 1 июля возобновить в полном объеме диспансеризацию и профосмотры — для россиян всех возрастов.

Рубрики: Диагностика, Медицинская власть

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×