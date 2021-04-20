Более 330 кандидатов выдвинули читатели на премию «Доктор Питер – частная медицина». Голосование начнется через неделю

Завершилось выдвижение кандидатов на победу в премии «Доктор Питер – Частная медицина». Всего было названо 335 частных клиник, причем некоторые из них читатели посчитали лучшими не в одной, а в нескольких номинациях.

Начиная с 1 марта читатели порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» называли частные клиники, которые достойны, по их мнению, считаться лучшими в городе. Выдвижение шло одновременно по 10 номинациям:

Многопрофильные клиники;

Офтальмология;

Стоматология;

Инструментальная диагностика;

Лабораторная диагностика;

Эстетическая медицина (центры косметологии);

Пластическая хирургия;

Центры репродукции (клиники ЭКО);

Оздоровительные центры (реабилитация);

Педиатрические центры.

Самое большое количество названных медицинских центров пришлось на номинацию «Стоматология» - еще бы, ведь, по разным оценкам, в Петербурге работает 750-1500 клиник, где лечат зубы. По другим направлениям клиник меньше, но, значит, и конкуренция между ними более серьезная.

В течение недели оргкомитет конкурса и экспертный совет сформируют ТОП-10 в каждой номинации. Напомним, что первая пятерка формируется автоматически – исходя из большинства голосов, поданных за клиники на этапе выдвижения, при условии, что клиника соответствует указанному направлению. Вторую пятерку определит экспертный совет – из числа остальных клиник, названных читателями.

Следующий этап – голосование – начнется 26 апреля и продлится до 6 июня. 10 победителей торжественно наградят 16 июня.

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