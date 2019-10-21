Эмоциональное выгорание - диагноз, а трансгендерность - не психическое расстройство. Россия к 2025 году перейдет на новую классификацию болезней - МКБ-11

Россия планирует завершить переход на на новую международную версию классификации болезней (МКБ-11) к 2025 году. Она была утверждена ВОЗ еще в мае 2019 года, но переходить на нее разрешено только после 2022 года. По словам специалистов, новая классификация должна упростить для врачей кодирование заболеваний - их число теперь будет больше почти в четыре раза.

Одиннадцатая международная классификация болезней - МКБ-11 - может быть внедрена в нашей стране через четыре года, но при условии, что "все, засучив рукава, будут упорно работать", заявила 20 апреля директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова на конференции по цифровому здравоохранению. Она отметила, что в течение двух лет после перевода на МКБ-11 будут работать одновременно и новая, и старая системы, чтобы не потерять уже существующие данные.

По словам Кобяковой, сейчас МКБ-11 переводится с английского на русский язык, затем она будет адаптирована под нашу систему здравоохранения с участием главных внештатных специалистов Минздрава и оцифрована.

Предполагается, что новым правилам кодирования болезней придется переобучить 1,8 миллиона человек. В последний раз Россия переходила на новую классификацию болезней около 30 лет назад.

Одиннадцатая версия международной классификации больше предыдущей, десятой, почти в четыре раза. По сравнению с МКБ-10 в новой версии серьезно изменились классы «Аномалии развития» и «Болезни кожи», а также добавлено пять новых - «Болезни крови и кроветворных органов», «Нарушения иммунной системы», «Расстройства цикла сон-бодрствование», «Заболевания, известные в народной медицине», «Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем». К примеру, в последнем трансгендерность - желание сменить пол - перестала считаться психическим расстройством или нарушением, а также изменилась трактовка педофилии.

В числе основных обновлений МКБ-11 также называют подробное описание всех типов диабета, позиционирование ВИЧ как хронического заболевания, отдельно кодируются редкие генетические заболевания, а также обстоятельства, влияющие на здоровье людей, сообщает "РГ". "Доктор Питер" уже сообщал, что ВОЗ признала болезнью эмоциональное выгорание на работе - такой диагноз тоже впервые включен в раздел МКБ-11 «Проблемы, связанные с занятостью или безработицей».

Россия подтвердила готовность перейти на 11 версию международной классификации болезней в 2019 году. Всемирная организация здравоохранения разрешила внедрять ее государствам с 2022 года.

Справка

Международная классификация болезней — стандартная методика сбора данных о смертности и заболеваемости, позволяющая кодировать и статистически обрабатывать медицинскую информацию. Это позволяет врачам всего мира действовать в одном направлении и разговаривать на одном — всем понятном языке. Она переведена на десятки языков и используется в 117 странах мира.

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