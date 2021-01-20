"Имеет неприемлемые формулировки". Новый закон о суррогатном материнстве не поддержали репродуктологи

Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) не поддержала законопроект о суррогатном материнстве, предложенный к рассмотрению депутатами Госдумы. Репродуктологи не согласны с введением запрета на подобные медицинские услуги для иностранных граждан - в том числе, граждан Белоруссии, ЕАЭС и тех россиян, кто состоит в браке с иностранцем.

Претензии репродуктологов к разработанному депутатами законопроекту о суррогатном материнстве (СМ) опубликованы на сайте РАРЧ.

Эксперты отмечают, что проект закона "имеет неприемлемые с медицинских позиций и неточные с точки зрения русского языка формулировки" и не содержит предложений по изменению федеральных законов и приказов Минздрава, регулирующих порядок оказания медицинской помощи с использованием программы суррогатного материнства.

"Предлагаемые изменения сводятся лишь к запрету использования программ суррогатного материнства для тех, у кого нет российского гражданства", - говорится в заключении Совета ассоциации. Репродуктологи обращают внимание на то, что ущемлены в правах в том числе могут быть граждане Белоруссии и ЕАЭС, иностранцы, на законных основаниях проживающие в России, и те россияне, кто находится в браке с иностранными гражданами.

"Совет РАРЧ полагает, что оказание медицинской помощи с применением СМ иностранным гражданам и защита интересов детей – это задачи, которые лежат в разных плоскостях, и введение запрета на медицинские услуги иностранным гражданам не является оптимальным решением возможных проблем детей", говорится в заключении. - На наш взгляд было бы правильно не запрещение, а усиление контроля за использованием программ суррогатного материнства для иностранцев путем создания комиссий...".

Эксперты считают, что некорректно использовать и приведенные депутатами в пояснительной записке к законопроекту примеры нарушения закона как аргумент для запрета суррогатного материнства иностранцам. Речь идет об использовании технологии без медицинских показаний, передаче женщиной за вознаграждение генетически принадлежащего ей ребенка третьему лицу, а также скандальные истории, связанные с преступлениями педофилов.

«Описанные случаи требуют рассмотрения компетентными органами наравне с аналогичными преступлениями граждан по отношению к детям, рожденным без применения вспомогательных репродуктивных технологий и СМ», – считают в РАРЧ. Также репродуктологи назвали необоснованными ограничения доступа к услугам суррогатного материнства только мужчинам и женщинам в возрасте от 25 до 55 лет, состоящим в официальном браке больше года. Такая норма есть в новом законопроекте.

Эксперты заявили, что предложенный законопроект не может быть поддержан и нуждается в тщательной доработке с привлечением представителей медицинского и правового сообщества и с проведением широкой общественной дискуссии.

"Актуальным представляется проект закона, который устранял бы имеющие место пробелы и несоответствия в действующем законодательстве, содержал бы детальное регулирование правовых аспектов суррогатного материнства, направленное на защиту прав суррогатной матери, потенциальных родителей и ребенка, рожденного в результате применения этой программы", - говорится в заключении РАРЧ.

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