Не кариесом единым. Как меняется рынок стоматологических услуг в сторону красоты и профилактики

Номинация «Стоматология» на премии «Доктор Питер – частная медицина» стала лидером по количеству номинантов, выдвинутых читателями – пациенты вспомнили добрым словом более 140 клиник. О том, что такое современная стоматология и почему она всегда в центре внимания потенциальных пациентов, объясняют эксперты.

До сих пор стоматология остается больше экстренной – к врачу идут, когда заболел зуб – это позволило клиникам работать даже в острый период пандемии. Но многим уже понятно, что профилактика и красота улыбки так же важны. И именно в этом направлении эксперты и представители клиник видят перспективы для развития.

По разным оценкам, в Северной столице сейчас работает от 750 до 1500 частных стоматологических клиник. При этом частным стоматологиям приходится конкурировать с государственными клиниками, отмечает Андрей Яременко, главный стоматолог Петербурга и главный челюстно-лицевой хирург СЗФО, член экспертного совета первой городской премии «Доктор Питер – Частная медицина», потому что уровень компетентности госклиник достаточно высок, а цены, как правило, ниже.

«Петербург считается одним из самых конкурентных городов в стоматологии, - комментирует Сергей Тихонов, врач-ортодонт, совладелец клиники «Полный порядок», главный врач отделения в Гатчине, - может быть, это еще как-то связано со статусом культурной столицы, со средним уровнем дохода и с тем, что люди наконец начали понимать, что здоровье зубов – это важно».

Если зуб на зуб не попадает

Самая востребованная услуга на сегодня – это, безусловно, санация полости рта, то есть лечение кариеса и его осложнений, дальше идет зубное протезирование, чаще всего с опорой на имплантаты, лечение заболеваний пародонта, и в меньшей степени - заболеваний слизистой оболочки полости рта, рассказывает Андрей Яременко.

В последнее время все больше становится востребована работа ортодонтов – исправление различных аномалий положения отдельных зубов и исправление прикуса.

«Ортодонтия — это не только ровные зубы, но и лечение патологий височно-челюстного сустава, подготовка к протезированию, красивая улыбка, и здоровье зубов в целом, - объясняет Сергей Тихонов, — это необъятное направление, оно постоянно развивается, потому что невозможно стоять на месте в такой динамичной профессии».

Его коллега, Дмитрий И, заведующий ортодонтическим отделением клиники «Полный порядок» (отделение на Международной), согласен, что сейчас люди больше заинтересованы в том, чтобы выровнять зубной ряд, исправить прикус, сделать красивой улыбку. Но он напоминает, что ортодонты не только выравнивают зубы для красивой улыбки, но и исправляют прикус перед протезированием. «Раньше имплантацию и протезирование проводили пациентам и с неправильным прикусом, что было не совсем верно, а сейчас имплантологи, ортопеды понимают, что при правильном прикусе «новые зубы» будут дольше служить, и они отправляют пациентов к ортодонтам», - рассказал Дмитрий И.

Без остановки

В пандемию многие стоматологии работали - как минимум одна государственная рабочая клиника на район все же была, отмечает Андрей Яременко. Многие частные стоматологии также работали в режиме неотложной экстренной помощи - в первую очередь, для пациентов с острой зубной болью.

Чтобы учесть и другие варианты, когда пациенту может потребоваться срочная стоматологическая помощь, была создана городская комиссия, которую возглавил Андрей Яременко. Комиссия индивидуально рассматривала случаи, не попадающие в список экстренных. Например, если локдаун застиг пациента в середине процесса протезирования: человек здоров, случай не экстренный, но без протеза жить нельзя, как и без зубов в принципе. В таких случаях комиссия рассматривала документы, взвешивала риски и принимала решение. В целом все проходило достаточно бесконфликтно.

- Не могу сказать, что пандемия повлияла на нашу сферу катастрофически - все-таки стоматология вошла в список пострадавших отраслей и получила господдержку в виде малопроцентного кредита при условии сохранения штата, - добавил эксперт. - Плюс пациенты, как правило, сохраняют лояльность к своей клинике, и как только прошел критический период, мы увидели, что отложенный спрос возвращается.

Многоликий рынок

Стоматологический рынок делится на несколько крупных секторов. Первый - крупные сети. «Это большой бизнес с системой маркетинга и менеджмента качества, жестким разделением по ценовым коридорам отдельных клиник», - поясняет Андрей Яременко. Второй сектор - просто многопрофильные стоматологические клиники, не обязательно сетевые, со стандартным широким набором услуг, покрывающих всю стоматологическую помощь, и третий - так называемые авторские стоматологии, где чаще всего владелец, главврач и ведущий врач клиники - одно лицо.

- По сути это частная практика, где врач ведет пациентов всю свою профессиональную жизнь, и таких немало, - рассказывает Андрей Яременко. - Бывает, их открывает врач - абсолютная звезда, со своей эксклюзивной методикой. Есть врачи, которые просто хорошо делают свое дело и всю жизнь ведут определенный контингент - семейные стоматологи. Ценовой разброс тоже огромный - стоимость одних и тех же услуг в клинике формата "сам себе игрок" и на топовой элитной площадке сетевой клиники может отличаться в 10 раз.

А как у них?

Если сравнить российскую и западную стоматологию еще лет 10-15 назад, то налицо было отставание отечественной медицины. Но за последнее время ситуация выровнялась – до пандемии врачи часто ездили за границу, принимали участие в международных конгрессах, обменивались опытом с коллегами по всему миру.

Тем не менее, отличия все же есть и сейчас. Так, Сергей Тихонов отмечает, что американские клиники, например, достаточно большие, там много персонала – работа идет одновременно на 10 креслах. «Хорошее оснащение, огромный авторитет врача - чувствуется, что в США культ зубов, - продолжает он, – все улыбаются на каждом шагу, поэтому волей-неволей все делают себе красивую улыбку».

Еще одно отличие, по словам Дмитрия И, в том, что на западе у ортодонтов больше работы, чем у имплантологов, т.е. стоматология по максимуму направлена на сохранение зубов. У нас же только формируется поколение людей, которое в приоритет ставит профилактику и исправление проблем на ранней стадии, а не лечение острой патологии.

Еще одно отличие, по словам Андрея Яременко – в том, что за рубежом стоматологические клиники, как правило, принадлежат врачам, а сети почти не представлены. Для России же сети – это реальность сегодняшнего рынка - они могут привлекать капитал и демпинговать за счет имеющихся финансовых ресурсов. Им проще жить и оставаться на плаву.

Взгляд в будущее

Поскольку государство выступает мощным регулятором в отрасли, дальнейшее развитие частной стоматологии будет зависеть от его позиции.

- По логике, в перспективе должно произойти как раз разукрупнение сетевых структур, так как мелкие игроки более лабильны и конкурентоспособны, - считает главный стоматолог города.

Но можно сказать, что сегодняшнее время и для новых сетей непростое – им потребовалось бы перетянуть значимое число пациентов, так что новых сильных сетевых игроков ждать не стоит, считает Яременко, а вот авторские стоматологии, напротив, будут по-прежнему появляться.

Также, по мнению Сергея Тихонова, происходит разделение рынка на клиники, которые лечат кариес «у дома», многопрофильные, а также на те, которые специализируются на какой-то узкой области, например, на протезировании, имплантации, ортодонтии. «Например, наша клиника уже более 6 лет специализируется на ортодонтии, об этом знают и пациенты, и врачи, которые направляют к нам даже из других городов», - поясняет он.

Такое разделение – следствие конкуренции, а также роста общей грамотности - люди в широкой массе имеют сейчас возможность получать информацию, интересуются новыми методиками и технологиями.

При этом технологии становятся все более продвинутыми – печать коронок на 3D-принтере уже не фантастика, а реальность. Расчет и планирование лечения брекетами или элайнерами также делается на компьютере с помощью 3D-модели. И чем дальше, тем больше стоматология будет уходить «в цифру».

© Доктор Питер