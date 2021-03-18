В Британии заразят коронавирусом тех, кто уже переболел ковидом. Ученые ищут "золотой" уровень иммунитета

Ученые Оксфордского университета намерены выяснить, какой уровень иммунитета переболевших COVID-19 исключает повторное заражение и может считаться "золотым". Для этого проведут эксперимент. Уже переболевших ковидом молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет вновь заразят коронавирусом.

Британские исследователи надеются выяснить, каким должен быть иммунный ответ, защищающий людей от заражения коронавирусом, и разработать "идеальную" вакцину, которая обеспечит "золотой" уровень иммунитета.

«Если мы сможем выяснить, что определенный уровень антител означает, что невозможно кого-то повторно заразить, это послужит основой для разработки наиболее эффективных вакцин», - цитирует Daily Mail руководителя исследования, профессора Хелен Макшейн.

В ходе испытания, которое проводится Оксфордским университетом, каждый доброволец подвергнется повторному воздействию вируса. Участие в эксперименте принимают 64 молодых человека в возрасте 18-30 лет, которые ранее болели COVID-19 и заразились естественным путем. Добровольцы будут находиться под пристальным наблюдением ученых.

Оксфордское исследование пройдет в два этапа. Сначала ученые должны определить минимальную "дозу" вируса, которая может закрепиться в организме испытуемых, проникнуть в клетки и начать создавать копии своего генома. Затем добровольцы будут заражены вирусом. Это произойдет уже летом.

"Мы будем "измерять" иммунный ответ организма несколько раз после заражения, - заявила профессор Макшейн. - Информация, полученная в результате этой работы, позволит нам разработать более эффективные вакцины и методы лечения, а также понять, как долго защищены люди после заражения».

Исследование продлится 12 месяцев. Добровольцев намерены наблюдать и после выписки, особенно, если они заразятся повторно и им понадобится терапия и помощь врачей. Участники получат вознаграждение за свое участие в исследовании - чуть менее 5000 фунтов стерлингов каждый.

Недавнее исследование, опубликованное в Lancet, показало, что переболевшие ковидом могут вновь заразиться коронавирусом. Участие в нем принимали пехотинцы США в возрасте 18-20 лет. В период с мая по ноябрь 2020 года около 10% из них, которые ранее болели COVID-19, заразились повторно.

Ранее сообщалось, что 90 британских добровольцев принимают участие в масштабном эксперименте. Молодых людей намеренно заразили коронавирусом, чтобы найти ответы на вопросы, как вирус распространяется в дыхательных путях и как он взаимодействует с организмом еще до появления первых симптомов.