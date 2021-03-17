Датские ученые назвали тех, кто рискует повторно заразиться коронавирусом и не должен рассчитывать на естественную защиту

Журнал Lancet сообщил, что риск повторного заражения COVID-19 выше у пожилых людей. Авторы исследования заявили, что нельзя полагаться на естественную защиту иммунитета. Вакцинация всех групп населения является наиболее надежной мерой от COVID-19.

Уровень защиты от повторного заражения коронавирусом у пожилых людей более чем в полтора раза ниже, чем у тех, кто моложе 65 лет, выяснили ученые. Исследование "Оценка защиты от повторного заражения SARS-CoV-2 среди 4 миллионов человек, прошедших ПЦР" публикует один из самых авторитетных медицинских журналов мира Lancet. Оно проводилось датскими учеными в конце 2020 года

«Уровень защиты среди населения составляет 80% или выше у лиц моложе 65 лет и примерно 47% у лиц в возрасте 65 лет и старше», — уточняется в материале.

По словам ученых, такие данные можно объяснить «иммунным старением». Возрастные изменения влияют как на врожденную, так и на адаптивную иммунную систему и координацию иммунных ответов организма.

Ученые отмечают, что результаты исследования могут помочь в принятии решений о том, какие группы следует вакцинировать, и в поддержку вакцинации ранее инфицированных людей, поскольку нельзя полагаться на естественную защиту, особенно среди пожилых людей.