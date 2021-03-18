Официальной статистики по вакцинации в России нет, но доступные данные впечатляют. Сравниваем число прививок в разных странах

Официальную статистику о том, сколько человек уже сделали прививки от коронавируса в России, найти невозможно. Все, что есть в Сети - это цифры, которые энтузиасты собирают вручную. Они не всегда совпадают с официальными данными. Но именно их используют мировые экспертные сайты, сравнивающие темпы вакцинации в разных странах. Россия - страна с первой в мире зарегистрированной вакциной в этих списках занимает далеко не лидирующие позиции. "Доктор Питер" проанализировал цифры.

С начала марта официально о ходе прививочной кампании в России в цифрах говорилось лишь трижды. 5 марта виц-премьер Голикова заявила, что более 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации, 13 марта глава Центра им.Гамалеи сказал, что вакцину получили около 7 млн человек, а 15 марта РФПИ сообщил о 3,5 млн завершивших вакцинацию "Спутником".

Между тем, в России до сих пор нет открытой официальной статистики по вакцинации от коронавируса. Информацию о привитых с официальных сайтов госучреждений и из СМИ вручную собирают энтузиасты, например, на сайте GoGov. Эти же данные используют мировые СМИ для анализа темпов вакцинации в разных странах. И Россия там занимает далеко не первые строчки.

Мы оценили, какими темпами проходит прививочная кампания в нашей стране в сравнении с другими - в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и США. На ресурсе "Our World in Data", который цитируют ведущие мировые СМИ, регулярно публикуются сводки о ходе вакцинации в разных странах мира. Число прививок считают там по-разному - в абсолютных числах или в пересчете на 100 человек.

Если говорить о первом варианте - количестве прививок (разовых доз), то мировые лидеры по масштабам вакцинации со значительным отрывом - США и Китай. По данным на 15 марта, в Соединенных Штатах привиты уже почти 110 млн граждан (хотя бы одной дозой вакцины), в КНР - свыше 64 млн. Далее следуют Евросоюз (во всех странах ЕС в совокупности - более 50 млн), Индия (более 32 млн), Великобритания (более 26 млн). Россия находится в середине списка - между Германией и Францией - с 7,7 млн привившихся хотя бы одной вакциной (данные на 14 марта). Замыкают его Польша (4,5 млн), Бангладеш (4,4 млн) и Канада (чуть более 3 млн).

Но с точки зрения борьбы с пандемией важнее оценивать показатель "количество прививок от ковида в пересчете на 100 жителей" (деления на привитых одной дозой или двумя нет, посчитано только число сделанных прививок). Здесь безоговорочным лидером является Израиль с 9 млн населения. В стране введено уже более 9 млн доз вакцин. Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты: 66 вакцинированных на каждые 100 жителей, Великобритания - 38, Чили - 36, Бахрейн - 33, США - 32, Сербия - 29. Россия в этом списке занимает нижние строчки с 5 вакцинированными на 100 жителей.

Китай также не входит в число лидеров по числу прививок от ковида в пересчете на 100 жителей, несмотря на большое абсолютное число вакцинированных. Это объясняется почти полуторамиллиардным населением КНР. Похожая ситуация и с Индией, где показатель равен 2,3.

В итоге, доля вакцинированных, получивших хотя бы одну дозу, больше всего в Израиле - почти 60% населения, Британии - 36%, Чили - 26%, США - 21%, Бахрейне - 21%. В России хотя бы одну прививку получили лишь 3,8% населения (по данным на 14 марта).

© Доктор Питер