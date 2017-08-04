Ученые: долгое грудное вскармливание повышает IQ у детей

Последнее исследование американских ученых Национального института детского здоровья и развития человека показало, что грудное вскармливание и его продолжительность связано с меньшей частотой низкого IQ у детей в возрасте до 5 лет.

«Мы предположили, что грудное вскармливание и его продолжительность связаны со снижением риска низкого уровня интеллекта в возрасте до 5 лет и, возможно, с другими проблемами нейроразвития», - пишут ученые в статье, опубликованной в американском журнале «Акушерство и гинекология».

В исследовании приняли участие 772 женщины, из них 614 (80%) сообщили о грудном вскармливании. 31% участниц исследования кормили ребенка менее 4 месяцев, 19% - 4-6 месяцев, 11% - 7-9 месяцев, 15% - 10-12 месяцев и 23% - более чем 12 месяцев.

Коэффициент интеллекта оценивали у 756 детей. Оказалось, что уровень IQ был выше при любом грудном вскармливании, чем без него. Как выяснили ученые, каждый дополнительный месяц грудного вскармливания давал дополнительный коэффициент уровня интеллекта. Но это совершенно не значит, что если ребенок по каким-то причинам оказался на искусственном питании, то у него обязательно будет низкий IQ, делают оговорку авторы исследования.

Ученые также ссылаются на прежние работы своих коллег, в которых сообщалось, что короткая продолжительность грудного вскармливания в значительной степени связана с последующим развитием нарушений дефицита внимания и гиперактивности у детей. Но в данном исследовании такой взаимосвязи обнаружено не было, как предполагают авторы, из-за небольшого размера выборки.

Отмечается, что состав грудного молока, особенно в раннем младенчестве, богат полиненасыщенными жирными кислотами, которые необходимы для развития мозга. Эксперты ВОЗ рекомендуют матерям кормить детей грудью как минимум 6 месяцев

© Доктор Питер