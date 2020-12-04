Даже морские пехотинцы болеют ковидом дважды. Ученые считают, что причина в слабом иммунитете

О том, что люди, переболевшие COVID-19, могут заразиться повторно, причем в тяжелой форме, уже давно знают все врачи «красных зон». Но почему к одним вирус «приходит дважды», а других обходит стороной? Американские медики считают, что причина повторного заболевания — слабый иммунитет.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine. Врачи Медицинской школы им. Карла Айкана наблюдали за состоянием здоровья около трех тысяч морских пехотинцев США с мая по ноябрь 2020 года. Все военнослужащие – в основном новобранцы 18–20 лет – после 2-недельного неконтролируемого карантина в домашних условиях прошли тест на антитела к коронавирусу нового типа.

Во время исследования их тестировали каждые две недели, а в случае заражения опрашивали о симптомах болезни. Среди ранее не болевших за время исследования заразились около 48% солдат, а среди переболевших — около 10%. В основном болезнь протекала без симптомов, госпитализация не понадобилась ни для одного из более чем тысячи заболевших.

Ученые выяснили, что у переболевших вирусная нагрузка (количество вирусных частиц в организме) была примерно в десять раз меньше, чем у заразившихся впервые. Но даже в этом случае повторно заболеввшие COVID-19 могли оставаться переносчиками заболевания. Изучив иммунный ответ новобранцев на вирус, медики пришли к выводу, что причина повторного заражения кроется в более слабом иммунитете участников исследования. э

Исследование показало, что нейтрализующие антитела , которые блокируют вирус при его попадании в организм, были лишь у 6 из 19 повторно заразившихся (32%), в то время как среди 54 болевших в первый раз подобные антитела нашли у 45 (83%). Повторное заражение может грозить не только пожилым, но и молодым людям, предупреждают ученые.

© Доктор Питер