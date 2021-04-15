С должности директора Петербургского фонда ОМС могут уволить Александра Кужеля

С должности директора Территориального фонда ОМС Петербурга может уйти Александр Кужель. Решение о «применении к нему меры юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия» принято руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

Руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно, принял решение 5 апреля о применении к Александру Кужелю, директору Петербургского терфонда ОМС «меры юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия» по результатам проверки Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Об этом «Доктору Питеру» стало известно сегодня, 15 апреля.

По данным издания, за последние полгода Петербургский фонд ОМС пережил несколько проверок, не только комиссии Федерального фонда, но других контролирующих ведомств.

Как сообщили в Терфонде, с понедельника Александр Кужель находится в очередном отпуске.

Напомним, Александр Михайлович Кужель стал директором Петербургского территориального фонда ОМС в 2012 году. До этого работал в должности заместителя директора. За 9 лет бюджет фонда вырос с 37 млрд рублей до 128,5 млрд в 2020 году, а идеи фонда, осуществляемые в Петербурге, часто впоследствии тиражировались на всю страну.

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