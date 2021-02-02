Голикова пообещала улучшить амбулаторную помощь и домашний уход за пожилыми

До 500 тысяч рабочих мест будет создано в рамках модернизации системы долговременного ухода в РФ, сообщила "социальный" вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что новая система ухода за россиянами старше 65 лет и инвалидами первой группы будет работать за счет средств социального страхования.

В России планируется создать новую систему долговременного домашнего ухода за пожилыми и инвалидами, которая будет работать за счет средств социального страхования, заявила Татьяна Голикова на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает «Интерфакс».

По словам Голиковой, новая система необходима, поскольку население России стремительно стареет - в ближайшие 20 лет число пожилых россиян увеличится на 11 млн человек. Вице-премьер отметила, что в приоритетном порядке долговременный уход должен предоставляться инвалидам I группы и гражданам старше 65 лет. Речь идет именно об уходе за такими людьми на дому, а не в домах-интернатах.

Также новая система ухода на пожилыми и инвалидами позволит создать новые рабочие места, добавила Голикова. "По нашим оценкам, это порядка 500 тыс. рабочих мест: сиделок, помощников по уходу, специалистов по социальной работе, соцработников, психологов», — перечислила она.

Голикова добавила, что система основана «на лучшей мировой практике», Как считает Голикова, новая система позволит добиться увеличения продолжительности жизни. Но пока, заключила она, план требует «дополнительного обсуждения».

Также Голикова на заседании президиума рассказала о том, какие изменения в ближайшее время ждут систему здравоохранения. Вице-премьер сообщила, что в 2021 году в стране должно быть построено и отремонтировано больше двух тысяч медицинских объектов, закуплено не менее 15 тысяч единиц оборудования, 4 тысячи автомобилей.

Голикова добавила, что за пять лет, на которые рассчитана модернизация, необходимо полностью изменить облик первичного звена здравоохранения. Прежде всего, речь идет о донастройке системы с учетом индивидуальных особенностей регионов. Планируется улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи, обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год.