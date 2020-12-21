Минпромторг уже не устраивает правило "третий лишний" в лекарственных закупках. Новое предложение - "второй лишний"

На территории РФ может возникнуть дефицит лекарств в случае одобрения правила "второй лишний". Его предлагает ввести Минпромторг. Правило "второй лишний" подразумевает, что преимущество на аукционах получают те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла препарата на территории ЕАЭС. Предложенный принцип еще больше ограничивает права пациента, чем пресловутое правило "третий лишний"

Объединение отечественных фармпроизводителей и Всероссийский союз пациентов (ВСП) предупредили о возможном дефиците лекарств из-за возможного введения новых правил госзакупок медикаментов, пишут "Известия".

Минпромторг предложил ввести принцип "второй лишний" - при таком раскладе госзакупки стратегически важных препаратов будут осуществляться по новому механизму. Это значит, привилегии получат те компании, у которых имеется производство полного цикла - от субстанции до упаковки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Фармпроизводители забили тревогу: если введут этот принцип, то из-за ограниченной конкуренции может возникнуть дефицит препаратов в аптеках. Помимо этого есть риск, что некоторые лекарства и вовсе пропадут с рынка.

"Страна рискует вообще остаться без определенных лекарств, если производитель полного цикла не сможет удовлетворить потребность в масштабе всей системы здравоохранения, что, собственно, уже и происходит, например, в случае с препаратами для лечения онкологических заболеваний", — комментирует исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган.

Подобный механизм подразумевает и отсев некоторых препаратов, что лишает пациентов выбора. Это тоже может нести определенные риски для их здоровья. Речь идет как о госзакупках для стационаров, так и для амбулаторного звена.

"Действующее правило "третий лишний" уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают", — пояснил газете сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

Справка

Правило «третий лишний» при госзакупках подразумевает, что заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах претендуют не менее двух производителей из стран ЕАЭС.

В Минпромторге считают, что стране для лекарственного обеспечения крайне важно создание "технологических и экономических преимуществ для дальнейшего развития локального производства полного цикла препаратов, в том числе фармсубстанций".

"Локализация производства на территориях всех стран-членов ЕАЭС тех или иных лекарственных препаратов и отдельных их стадий — весьма капиталоемкий и трудозатратный процесс, это всегда взвешенное и проработанное решение компании-производителя", - отметили в Минпромторге.

В ФАС не смогли дать оценку этому механизму, так как проекты нормативно-правовых актов в ведомство не поступали.

В 2020 году правительство расширило перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться на территории РФ. Он включает в себя препараты для лечения орфанных заболеваний, лекарства из перечня ЖНВЛП. Например, это препараты, которые необходимы для лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ-инфекций, сердечно-сосудистых заболеваний, а также препараты, предназначенные для оказания скорой, паллиативной медицинской помощи и другие.