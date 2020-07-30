Бассейны убивают COVID-19. Ученые выяснили, насколько коронавирус чувствителен к хлорке

Вирусологи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что хлорированная вода в бассейне помогает инактивировать вирус, вызывающий COVID-19, менее чем за 30 секунд. Также исследование показало, что риск передачи COVID-19 через воду в бассейне маловероятен.

Ранее ВОЗ заявляла, что коронавирус может быть «чувствительным» к хлору и дезинфекции ультрафиолетовым (УФ) светом», пишет британское издание Express. Исследователи решили доказать это экспериментально. Ученые из Имперского колледжа в Лондоне, специализирующегося в науке, инженерии, медицине и бизнесе, провели лабораторные исследования, "смешав" вирус с водой из бассейна, обеззараженную хлоркой (хлорной известью, которую получают в результате взаимодействия хлора с гидроксидом кальция).

Исследователи доказали, что 1,5 мг остаточного свободного хлора на литр воды с pH от 7 до 7,2 (это нейтральный уровень) снижают "инфекционность" вируса более чем в 1000 раз в течение 30 секунд. Дополнительное тестирование также подтвердило, что хлорирование воды плавательного бассейна более эффективно при более низком pH.

«Мы смогли показать, что вирус не выживает в хлорированной воде бассейна: он больше не заразен, - заявляют исследователи. - Это также позволяет предположить, что вероятность заражения COVID-19 через воду в бассейне ничтожна».

Добавим, что в российских бассейнах по СанПину допускается не менее 0,3 и не более 0,5-0,7 мг/литр остаточного свободного хлора (при хлорировании). Это в полтора раза меньше, чем указывается в исследованиях ученых. В бассейнах используют и другие способы обеззараживания воды

Если повышать концентрацию хлорки в воде бассейна, плавать будет опасно. Высокая концентрация хлора крайне вредна и приводит ведет к аллергическим, астматическим, дерматологическим реакциям, проблемам с желудочно-кишечным трактом и другим осложнениям.