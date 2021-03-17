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"Между ценой фитнес-браслета и точностью его показаний зависимости нет". Роскачество оценило их достоинства и недостатки

18:15, 13.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Роскачество обновило рейтинг фитнес-браслетов, добавив к нему еще 5 моделей - теперь в общем рейтинге их 14. Выводы экспертов неутешительны - увы, но многие, даже дорогие модели фитнес-браслетов действительно не дают точные показания. Как правильно выбирать умный прибор, разъяснили эксперты.

&quot;Между ценой фитнес-браслета и точностью его показаний зависимости нет&quot;. Роскачество оценило их достоинства и недостатки
Фото: pixabay.com

Фитнес-трекер или фитнес-браслет стал уже привычным гаджетом у россиян. Он может рассказать о вашей физической активности в течение дня, измерить пульс, проанализировать качество тренировки и спортивные достижения. Выбор фитнес-браслетов огромен, поэтому на помощь пришли  эксперты Роскачества. Они дали советы, как сделать верный выбор и какие модели можно назвать лучшими по соотношению цена-качество. 

В первую очередь определитесь, зачем вам нужен фитнес-браслет. В этом вам помогут подсказки:

  • Если вы спортсмен, то вам понадобятся устройства с широким набором программ для тренировок, высокой точностью показателей и устойчивостью к влаге и ударам.
  • Если ваша цель – следить за здоровьем, приоритет нужно отдать браслетам с датчиками мониторинга сердечной активности, сна, стресса и т. д.
  • Те, кому важны только базовые функции шагомера, могут смело отказываться от дополнительных датчиков.

Обычно браслеты с GPS, пульсометром и датчиком для измерения ЧСС стоят гораздо дороже. "Одна из самых распространенных ошибок при выборе – переплачивать за те функции и датчики, которые вам не понадобятся. При этом наши тесты показывают, что нет никакой зависимости между ценой гаджета и точностью его показаний", - говорится в исследовании Роскачества.

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Лучшие модели фитнес-браслетов 2019-начала 2021 года по версии Роскачества

  • Fitbit Charge 4, 
  • Huawei Band 4 Pro, 
  • Fitbit Charge 3, 
  • Garmin VivoSport
  • Fitbit Inspire 2. 

Устройства оценивались по семи показателям, включая качество функций контроля физической активности, удобство использования, автономную работу и качество сборки.
В пятерке лучших оказались сразу три браслета американского бренда Fitbit, который принадлежит Google. 

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 В рейтинг лучших бюджетных моделей последнего года вошли 

  • Huawei Band 4 Pro
  • Samsung Galaxy Fit2
  • Honor Band 2

"При выборе всегда соблюдайте баланс между точностью показателей и удобством использования. При неудобном дизайне, загроможденном интерфейсе и неинтуитивном приложении даже самые точные показатели физической активности станут малополезны. Читайте о достоинствах и недостатках гаджетов в карточках товаров, а для сортировки рейтинга используйте фильтры по годам", - рекомендуют эксперты Роскачества.

Рубрики: Образ жизни, Общество

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