"Спутник" шагает по планете: производство вакцины начинают еще три страны, одобрили ее 60 государств, где живет 40% населения Земли

Производство «Cпутника V» скоро начнется в Сербии и Иране, в ближайшие месяцы — в Италии, сообщил глава РФПИ. Одобрена вакцина уже в 60 странах с общим населением около 3 млрд человек. В аккаунте вакцины опубликован полный список этих государств.

Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" скоро начнется в Сербии и Иране, а в ближайшие месяцы - на одном из заводов компании в Италии, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Российская вакцина уже производится в Белоруссии, Казахстане, совсем скоро начнется производство в Сербии, Иране, Италии. Таким образом, мы заключаем партнерство с самыми разными странами и компаниями", - цитирует Дмитриева ТАСС.

Также стало известно, что уже к лету планируется производить более чем 50 млн доз вакцины ежемесячно на производственных площадках в Индии.

Индия стала 60-й страной, одобрившей "Спутник V", сообщает РФПИ. Российская вакцина одобрена в странах с общим населением 3 млрд человек, или 40% населения Земли.

Пока "Спутник" не одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Изучение российской вакцины началось 4 марта. Знакомый с процессом источник РИА Новости рассказывал, что ее могут одобрить в мае.

Ранее стало известно, что Johnson & Johnson объявила, что отложила применение своей вакцины в Европе.