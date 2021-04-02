"Спутник" шагает по планете: производство вакцины начинают еще три страны, одобрили ее 60 государств, где живет 40% населения Земли

"Спутник" шагает по планете: производство вакцины начинают еще три страны, одобрили ее 60 государств, где живет 40% населения Земли17:10, 13.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Производство «Cпутника V» скоро начнется в Сербии и Иране, в ближайшие месяцы — в Италии, сообщил глава РФПИ. Одобрена вакцина уже в 60 странах с общим населением около 3 млрд человек. В аккаунте вакцины опубликован полный список этих государств.
Производство вакцины от коронавируса "Спутник V" скоро начнется в Сербии и Иране, а в ближайшие месяцы - на одном из заводов компании в Италии, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Российская вакцина уже производится в Белоруссии, Казахстане, совсем скоро начнется производство в Сербии, Иране, Италии. Таким образом, мы заключаем партнерство с самыми разными странами и компаниями", - цитирует Дмитриева ТАСС.
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Также стало известно, что уже к лету планируется производить более чем 50 млн доз вакцины ежемесячно на производственных площадках в Индии.
Индия стала 60-й страной, одобрившей "Спутник V", сообщает РФПИ. Российская вакцина одобрена в странах с общим населением 3 млрд человек, или 40% населения Земли.
Пока "Спутник" не одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Изучение российской вакцины началось 4 марта. Знакомый с процессом источник РИА Новости рассказывал, что ее могут одобрить в мае.
Ранее стало известно, что Johnson & Johnson объявила, что отложила применение своей вакцины в Европе.
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