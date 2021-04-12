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Фонтанка.ру
Инфекционные болезни

В Словакии заявили, что "ни один разумный человек не откажется от российской прививки"

19:20, 12.04.2021   / 0 комментариев ↓
В Словакии заявили, что результаты лабораторных исследований "Спутника V" подтверждают его эффективность. Об этом объявила президент страны Зузана Чапутова. На прошлой неделе власти Словакии заявляли, что им доставили не ту вакцину, про которую написал авторитетный медицинский журнал The Lancet.

pixabay.com
pixabay.com

"В лабораториях Словакии проверили препарат, итоги исследования свидетельствуют в пользу российской вакцины. Ни один разумный человек не может быть против "Спутника V" и любого другого препарата, если он безопасен и эффективен. Я не согласна с тем, чтобы тема применения "Спутника V" использовалась с целью посеять рознь в Словакии", - заявила президент страны Зузана Чапутава, главу государства цитирует ТАСС.

С таким заявлением президент выступила после того, как посетила Государственный институт по контролю лекарств (он выполняет в стране роль фармацевтического регулятора) и Биомедицинский центр Академии наук Словакии. "Поддерживаю действия правительства, направленные на использование "Спутника V", - сказала Чапутова. 

Президент также добавила, что "Спутник V", привезенный в Венгрию, был произведен не в том же месте, что и вакцина, поступившая в Словакию. Поэтому надо дождаться окончательных результатов исследования вакцины в стране. 

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Ранее "Доктор Питер" писал, что экспертизу "Спутника V" для Словакии проведет венгерская лаборатория. "Спутник V" ожидают проверки и на территории РФ. В апреле Россия ждет делегацию из Бразилии - эксперты посетят фабрики, на которых производят вакцину.

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Все началось с того, что в Словакии заявили, что российская вакцина "Спутник V", которую ранее закупила страна, не идентична тому препарату, информацию о котором опубликовал авторитетный журнал The Lancet. Россия ответила: страна тестировала вакцину в лаборатории, которая не входит в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, и назвала это кампанией по дезинформации против вакцины. 

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