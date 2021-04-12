В Словакии заявили, что «ни один разумный человек не откажется от российской прививки»

"В лабораториях Словакии проверили препарат, итоги исследования свидетельствуют в пользу российской вакцины. Ни один разумный человек не может быть против "Спутника V" и любого другого препарата, если он безопасен и эффективен. Я не согласна с тем, чтобы тема применения "Спутника V" использовалась с целью посеять рознь в Словакии", - заявила президент страны Зузана Чапутава, главу государства цитирует ТАСС.
С таким заявлением президент выступила после того, как посетила Государственный институт по контролю лекарств (он выполняет в стране роль фармацевтического регулятора) и Биомедицинский центр Академии наук Словакии. "Поддерживаю действия правительства, направленные на использование "Спутника V", - сказала Чапутова.
Президент также добавила, что "Спутник V", привезенный в Венгрию, был произведен не в том же месте, что и вакцина, поступившая в Словакию. Поэтому надо дождаться окончательных результатов исследования вакцины в стране.
Читайте также: Разработчик "Спутника" назвал тех, на кого вакцина не действует
Ранее "Доктор Питер" писал, что экспертизу "Спутника V" для Словакии проведет венгерская лаборатория. "Спутник V" ожидают проверки и на территории РФ. В апреле Россия ждет делегацию из Бразилии - эксперты посетят фабрики, на которых производят вакцину.
Читайте также: Lancet опубликовал итоги завершающей фазы испытаний "Спутника V": полная защита от тяжелого ковида