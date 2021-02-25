В России утвердили новый профстандарт: Что должен знать и уметь врач-косметолог и чем он отличается от эстетиста

Министерство труда одобрило новый профстандарт для специальности "врач-косметолог". Он вступит в силу с 1 сентября и будет действовать в течение шести лет. В документе прописан стандарт для врачебной практики в косметологии. Что он изменит для клиентов салонов красоты и специализированных клиник, "Доктору Питеру" прокомментировала главный врач Городского КВД.

С 1 сентября 2021 года в России вступает в силу новый профессиональный стандарт для врачей-косметологов. Он утвержден Миинстерством труда и опубликован на официальном портале правовой информации. Стандарт касается деятельности больничных организаций и специальной врачебной практики.

Врач-косметолог должен иметь высшее медицинское образование, а если точнее - диплом по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», пройти подготовку в интернатуре или ординатуре по «Дерматовенерологии» и дополнительную переподготовку по специальности «Косметология».

В стандарте также описаны необходимые умения врача-косметолога - в их числе, оценка состояния кожи головы и волос, депиляция, эпиляция, чистка лица, криомассаж, пилинг, медицинский массаж, инвазивные косметологические процедуры: мезотерапия, пилинг, введение имплантатов и так далее.

Необходимые знания для врача-косметолога - меры профилактики старения кожи, уходовых процедур, составов косметических средств и средств ухода за кожей в домашних условиях и так далее.

Специалист должен среди прочего уметь оказывать экстренную медицинскую помощь, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность медперсонала.

- Новый профстандарт унифицирует требования к специалисту и врачу-косметологу, в частности, и это очень хорошо, - рассказала Яна Кабушка, главный врач Городского КВД. - Сейчас мы работаем по должностным инструкциям - в соответствии с нормативами и действующими документами. С появлением профстандарта мы их приведем в соответствие с ним.

Важно понимать, что в салонах красоты вряд ли можно встретить врача-косметолога. Такие специалисты ведут прием в специализированных клиниках. Врачи-косметологи знают биологию, анатомию, химию и фармакологию и лечат серьезные кожные заболевания.

В салонах красоты зачастую работают косметологи-эстетисты. Такие специалисты могут выполнять исключительно несложные косметологические процедуры - обертывания, маски для лица, окрашивание бровей и ресниц, массаж лица - те, что не нарушают целостность кожных покровов. Для эстетистов не обязательно наличие высшего медицинского образования, достаточно курсов косметологии.

- В салонах красоты клиенты должны в первую очередь обращать внимание на наличие медицинской лицензии, - отмечает Яна Кабушка. - Иначе вам могут оказать услугу люди, не имеющие медицинского образования, которые просто закончили лишь курсы "косметичек". Клиент должен понимать, куда и зачем он идет - за дешевой услугой, которую может оказать специалист, не имеющий необходимых квалификационных требований, или в организацию с лицензией, гарантирующую наличие соответствующих оборудования и специалистов.

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