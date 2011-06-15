О проблемах сигнализирует особый хруст в суставах. Врач объяснил. когда пора беспокоиться

Почему хрустят суставы, стоит ли переживать по этому поводу и обращаться к врачу? Этими вопросами задаются многие, особенно те, кто вернулся в "большой спорт" с наступлением весны и усилил режим физической активности. Нужно ли волноваться из-за щелчков и хруста в суставах, пояснил мануальный терапевт.

Хруст зависит от состояния эластичной массы, которая заполняет полость суставов, - синовиальной жидкости. Она становится гуще, кода мы мало двигаемся, и тогда появляется пугающий хруст. Особенно часто мы "хрустим", когда начинаем активно заниматься спортом после долгого перерыва. Но это не должно пугать. Физическая активность и улучшение кровообращения способствуют активному выделению синовиальной жидкости, она становится менее густой и суставы перестают хрустеть, пояснил радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

"Когда человек активно двигается, улучшается кровообращение, синовиальная жидкость активно выделяется в полости сустава для адекватной его смазки. Чем интенсивнее движения и чем их больше, тем больше синовиальной жидкости, тем более она разжижается, и суставы не хрустят", – сказал врач.

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По его словам, не надо прекращать тренировки, услышав хруст. Но стоит заниматься со средней интенсивностью и подбирать правильные упражнения, которые посоветует врач или опытный тренер-инструктор. Тогда жизнь "перестанет быть хрустящей".

Но перегружать себя занятиями на тренажерах опасно - это может стать причиной возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Врач отметил, что опасность представляет лишь боль, сопровождающая хруст. Это повод обратиться к врачу. Есть и особые хрусты, сигнализирующие о проблемах.

"Хруст в височно-нижнечелюстном суставе связан с нарушением прикуса, с какими-то стоматологическими операциями – это сигнал, что что-то не в порядке. Желательно посетить ортодонта, травматолога-ортопеда, чтобы правильно поставить диагноз и своевременно назначить лечение патологии сустава", – сказал Андрей Кабычкин.

А вот "хрустящие пальцы", которые часто демонстрируют люди и порой доводят этим звуком других до бешенства, - обычное явление. Такой хруст не свидетельствует о каких-либо патологиях, говорит мануальный терапевт.