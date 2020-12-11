Российские кардиохирурги провели операцию на сердце через шестисантиметровый надрез

В НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске прооперировали 65-летнего мужчину с выраженным аортальным пороком сердца. Уникальность операции в том, что доступ к сердцу пациента хирурги получили через маленький разрез - размером всего шесть сантиметров. Это втрое меньше, чем обычно. Врачи рассказали, как прошла операция и в чем ее преимущество для пациента.

65-летний мужчина оказался на хирургическом столе после диагностированного у него выраженного аортального порока сердца - когда нарушается структура клапана аорты и уменьшается ток крови из левого желудочка в аорту. Врачи отмечают, что порок был не врожденным, а приобретенным. Причиной возникновения заболевания у пациента стало отложение солей кальция на створках клапана сердца. Кроме того, у мужчины была аневризма аорты - расширение стенки сосуда до 6 см при норме 3 см.

Пациенту требовалась операция по замене измененного участка аорты и пораженного клапана на синтетический. Обычно она проводится на открытом сердце с рассечением грудной клетки. Кардиохирурги выполнили оперативное вмешательство через боковой межреберный промежуток с рассечением мягких тканей втрое меньшим, чем при серединном доступе.

"Это первый опыт одномоментного протезирования аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты через мини-доступ размером 6 см с рассечением кожных покровов в межреберном промежутке", - говорится в сообщении пресс-службы Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина, передает ТАСС.

Преимущество такой технологии выполнения кардиологической операции в том, что она позволяет сохранить костные структуры грудины и свести к минимуму риск послеоперационных осложнений и инфицирования раны. Кроме того, для пациента значительно сокращается период реабилитации.

"Быстрая реабилитация возможна за счет уменьшения хирургической травмы и сохранения каркасности грудной клетки. Пациент сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после операции", - цитирует пресс-служба директора института патологии кровообращения Александра Богачева-Прокофьева.