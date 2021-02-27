ФМБА запатентовало новый препарат от коронавируса. Разработчики начинают испытания на добровольцах

ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса "Мир-19". Завершена первая фаза клинических испытаний, теперь его будут тестировать на пациентах, зараженных новой инфекцией. Препарат можно капать в нос или делать ингаляции.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на препарат "Мир-19" для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба агентства. Ученые успешно завершили первую фазу клинических испытаний, теперь препарат будут тестировать на пациентах, зараженных новой коронавирусной инфекцией.

«МИР-19 – это препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», - заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Первая фаза клинических испытаний доказала безопасность и хорошую переносимость препарата, добавила Скворцова. Предполагается, что он будет выпускаться в форме капель в нос и средства для ингаляции.

В агентстве добавили, что 10 апреля в научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья института ФМБА об этом препарате. В ней авторы оценили противовирусный эффект отечественного препарата.

"Доктор Питер" писал, что завершить первую фазу клинических испытаний разработчики изначально планировали к середине марта.

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