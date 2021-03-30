Мобильных пунктов вакцинации в Петербурге стало 13. Привиться там можно только "Спутником"

В Петербурге начинает работать еще один пункт вакцинации от коронавируса, где можно сделать прививку семь дней в неделе. Он открывается в ТРК "Гулливер". В городе всего уже 13 мобильных пунктов вакцинации - в 11 торговых центрах, а также на Газпром-Арене и в Ледовом Дворце. Полный список опубликовал комитет по здравоохранению.

9 апреля в режиме 7 дней в неделю с 12 до 19 часов в Петербурге начинает работать мобильный прививочный пункт в ТРК "Гулливер" на Торфяной дороге.

Таким образом, в городе теперь будет 13 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. 10 из них открыты на базе торговых центров, еще два работают в Ледовом дворце и на Газмпром-Арене и один - в Центре на Красного Текстильщика.

Полный список мобильных пунктов вакцинации в Петербурге:

Невский центр, Невский проспект, 114-116,

Сити Молл, Коломяжский проспект, 17, корп. 2,

Охта Молл, Якорная ул., 5А,

Европолис, Полюстровский просп., 84,

Жемчужная Плаза, Петергофское ш. 51,

ТРК "Гранд Каньон", Энгельса пр., д. 154,

Леруа Мерлен, Выборгское ш., д. 214,

Газпром Арена, Футбольная аллея, 1,

ТЦ Старая Деревня, Торфяная дорога, 2, корп. 1,

Единый Медицинский центр, ул. Красного Текстильщика, 10-12В, Санкт-Петербург (2 этаж),

СК Ледовый дворец, просп. Пятилеток, 1,

Леруа Мерлен, ТРК Лондон Молл, ул. Коллонтай, 3В.

В комздраве уточняют, что в прививочных мобильных пунктах можно вакцинироваться только "Спутником V", поставок препарата "ЭпиВакКорона" туда не планируется.

Накануне на Центральную фармбазу поступила первая крупная партия вакцины «ЭпиВакКорона». Это 27400 ампул для двукратного введения, рассчитаны они на 13700 человек. Вторая доза, согласно инструкции, вводится с интервалом не менее 14-21 дня.

© Доктор Питер