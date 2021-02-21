В "Векторе" выделили штамм, который поможет создать вакцину от птичьего гриппа H5N8. В будущем вирус может передаваться от человека к человеку

Исследователи выделили кандидатный штамм, с помощью которого будет можно создать вакцину от птичьего гриппа H5N8. По словам Рената Максютова, директора научного центра "Вектор", вирус пока что передается только от птицы к человеку, поэтому важно разрабатывать препараты, чтобы подготовиться к следующему вероятному переходу - от человека к человеку.

Исследователи научного центра "Вектор" в конце марта с помощью методов обратной генетики выделили кандидатный вакцинный штамм, который можно использовать для производства инактивированной вакцины против птичьего гриппа H5N8.

"Вирусы птичьего гриппа могут обладать принципиально большей летальностью для человека, чем сезонный грипп. Самый опасный вариант — это вирус птичьего гриппа H5N1, летальность которого больше 50%, когда погибает каждый второй заразившийся. Сейчас мы подтвердили первые в мире случаи заражения человека новым субтитром вируса гриппа H5N8. Мы говорим только о заражении человека от птицы, передаваться этот вирус от человека к человеку еще не может. Необходимо разрабатывать средства диагностики и профилактики, чтобы подготовиться к следующему вероятному переходу, когда вирус сможет передаваться и от человека к человеку. - рассказал директор центра "Вектор" Ринат Максютов "Известиям".

"Вектор" принимал участие в совещании ВОЗ по выбору вакцинных штаммов как для сезонного, так и для зоонозного гриппа. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали использовать выделенный впервые в мире сотрудниками "Вектора" штамм для создания вакцины против птичьего гриппа H5N8. Исследователи получили его от жителя Астраханской области.

В феврале Роспотребнадзор заявил, что что на юге России впервые в мире подтвердили заражение человека птичьим гриппом H5N8. Вирус обнаружили у семи сотрудников птицефабрики. После Ренат Максютов объявил, что "Вектор" приступает к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8.