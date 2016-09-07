Вирусолог рассказал, как защититься от птичьего гриппа H5N8. Ранее он не передавался человеку

Вирусолог Георгий Викулов рассказал, как можно обезопасить себя от птичьего гриппа H5N8. Новый возбудитель, который ранее не передавался от птицы к человеку, теперь преодолел межвидовой барьер.

Самая действенная профилактическая мера - исключить из рациона дикую птицу, а также плохо обработанное мясо и сырые яйца.

«Если кто-то занимается охотой, они могут потенциально проконтактироватьс птицами. При путешествиях и посещении экзотических ресторанов старайтесь не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа», – рассказал порталу "МИР 24" директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Викулов добавил, что новый птичий грипп H5N8 уже взяли на контроль, сейчас важно выявить очаг распространения, а также понять, что это - разновидность уже ранее описанного штамма или все-таки принципиально новый штамм. Викулов напомнил, что предыдущие штаммы птичьего гриппа были опасны для людей - среди заразившихся фиксировалась достаточно высокая летальность.

Напомним, вчера стало известно, что птичий грипп H5N8 выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России, об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Российские ученые в этот же день заявили, что начнут разрабатывать тест-систему для выявления H5N8.