В Словакии заявили: закупленный "Спутник V" - не тот, что описан в The Lancet

В Словакии заподозрили, что российская вакцина "Спутник V", которую ранее закупила страна, не идентична тому препарату, который получил одобрение авторитетного журнала The Lancet.

Первая российская вакцина "Спутник V" вызвала вопросы у властей Словакии, пишет 8 апреля издание "Дневник". По его данным, эксперты словацкого Государственного института по контролю за лекарствами критически оценили пока еще незарегистрированную в Европе вакцину "Спутник V". Вопросы вызывает в том числе информация и документы, которые российский производитель не предоставил, а также тот факт, что в разных странах вакцины оказались разными.

«Партии вакцины, импортированные в Словакию, не обладают такими же характеристиками и свойствами, которыми обладают партии вакцины, использованные в доклинических испытаниях и клинических исследованиях, опубликованных в Lancet», - ссылается издание на доклад экспертов института. До этого словацкое правительство опиралось именно на данное исследование журнала об эффективности вакцины.

В Министерстве здравоохранения Словакии обратились в другую лабораторию для проверки вакцины, однако результаты пока не получены.

Отмечается, что вакцину испытали на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Однако этого недостаточно, чтобы дать заключение об эффективности и безопасности препарата.

До сих пор вакцина "Спутник V" еще не получила одобрение европейского медицинского регулятора. Сейчас идет предварительная оценка препарата.