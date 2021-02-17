Названы пять самых интересных медицинских изобретений в России за первые три месяца года

Названы пять самых интересных медицинских изобретений в России за первые три месяца года12:10, 08.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Роспатент отмечает всплеск изобретательской активности в сфере медицины в начале 2021 года. Рост поступления заявок на изобретения был особенно заметен в феврале и марте 2021 года. Самыми интересными медицинскими изобретениями названы пять. Запатентовали их российские научные институты, среди которых есть и петербургский.
- ПЦР-диагностика рака молочной железы, позволяющая диагностировать его на ранней стадии и сразу начинать лечение, предотвратив развитие тяжелых форм. Запатентована Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.
- Моноклональное антитело мыши IgM-изотипа, которое позволяет блокировать коронавирус, а также способно его обнаружить. Запатентовал его Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова. Оно может применяться для лечения COVID-19.
- Специальная 3D-матриксная структура доставки лекарств в организме, с помощью которой можно подобрать скорость высвобождения лекарства в широком диапазоне времени. Ее запатентовал МГУ.
"Существенным преимуществом данного изобретения является возможность подбора нужной скорости высвобождения лекарства в широком диапазоне времени", - указывается в патенте.
- Система, выявляющая ген устойчивости к антибиотикам, чтобы эффективно бороться с имеющими его микроорганизмами. Запатентовал ее Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.
- Комплекс для визуализации и разрушения опухолевых клеток методом фотодинамической терапии (метод лечения онкозаболеваний с применением светочувствительных веществ и света определённой длины волны) запатентовал Университет ИТМО.
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РИА Новости отмечают, что за первые три месяца 2021 года Роспатентом было выдано 865 патентов в области медицины. Служба отмечает, что в процессе подачи заявок лидируют отечественные изобретатели. По данным Роспатента, рост поступления заявок на изобретения был особенно заметен в феврале и марте 2021 года
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