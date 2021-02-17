Названы пять самых интересных медицинских изобретений в России за первые три месяца года

Роспатент отмечает всплеск изобретательской активности в сфере медицины в начале 2021 года. Рост поступления заявок на изобретения был особенно заметен в феврале и марте 2021 года. Самыми интересными медицинскими изобретениями названы пять. Запатентовали их российские научные институты, среди которых есть и петербургский.

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