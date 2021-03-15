Если иностранцы сообщают, что въезжают в Россию на лечение и не появляются в клинике, их ждет уголовная статья

Чтобы иностранцы, подающие заявки на посещение России для лечения, не использовали клиники в качестве возможности пересечь границу в условиях коронавирусных ограничений, медучреждения должны утвердить список желающих лечиться в стране. За предоставление ложной информации для въезда на территорию РФ иностранцам грозит уголовная ответственность.

Минцифры России разработало специальную услугу для медорганизаций: теперь клиники с помощью портала госуслуг смогут подать списки иностранцев, которые хотят получить медицинскую помощь в России. Медучреждения должны обосновать необходимость их лечения в стране. Информация об этом опубликована на портале столичного НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента.

Чтобы правильно подать списки, Минцифры подготовили специальную памятку. В ней - подробная инструкция, в которой описано, что должно быть в данных: информация о клинике и пациенте, предполагаемый срок лечения, какие медуслуги планируют оказывать, почему ему необходимо лечиться на территории РФ и т. д.

В памятке также указано, что лечение иностранных граждан в России в время пандемии «целесообразно рассматривать как экстренную необходимость оказания высококвалифицированной медпомощи».

Прибывающие при пересечении границы РФ вместе с документом, удостоверяющим личность, должны предъявить документы от медицинской организации, подтверждающие приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения (копии документов). Если иностранец предоставит ложную информацию с целью въезда в страну, то ему грозит уголовная ответственность согласно 322 статье УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Осенью 2020 года портал "Деловой Петербург" писал, что Петербург захлестнула волна фиктивных туристов из СНГ. После приглашения в клинику они прилетали в страну, но в медучреждениях так и не появились. Больше всего обращений приходило с Украины, Белоруссии и стран Средней Азии.

© Доктор Питер