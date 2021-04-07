Коронавирусные антитела можно будет определять дома. Петербургские ученые разработали тест-систему для их распознавания

Ученые научно-образовательного центра инфохимии в ИТМО придумали тест-систему для распознавания коронавирусной инфекции. Ее алгоритм построен по принципу действия глюкометра. Анализ сможет определить стадию заболевания: человек заболел совсем недавно, заканчивает болеть или же уже переболел ковидом.

Ученые ИТМО разработали тест-систему для распознавания коронавирусной инфекции, которая работает по принципу глюкометра, пишет "Петербургский дневник". Пациент самостоятельно берет кровь, наносит на тест-полоску, которую обрабатывает электрохимическое устройство – потенциостат.

"Наш центр задумался над созданием системы на антитела, антиген и их комплекс. Анализ вам покажет: человек только что заболел, переболел ковидом или заканчивает болеть. Точность нашей системы более 90 процентов", - рассказала директор центра Екатерина Скорб.

Потенциостат покажет не только наличие антител в крови, но и их количество. Это поможет определить стадию заболевания. Сам прибор уже прошёл сертификацию, теперь на очереди тест-система.