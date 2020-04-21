Уменьшите количество отходов и чувство вины. 5 советов, как хранить продукты, чтобы они не портились

Чаще всего мы выкидываем в мусор испорченные фрукты и овощи. Главная причина - неправильное хранение, говорят эксперты. Они назвали пять продуктов, которые нередко не доходят до стола после долгого хранения в холодильнике, а также несколько советов, как сохранять их свежими.

1. Бананы

Этот фрукт выделяет фитогормон этилен, который ускоряет созревание (он также способствует "спелости" яблок, помидоров, хурмы, авокадо и так далее). Есть совет, который часто можно найти в соцсетях - завернуть верхушку банана в пленку, чтобы не допустить его перезревания. Но это не решает проблему, уверяют эксперты.

«Этилен вырабатывается во всем банане, а не только в стебле, поэтому даже в пленке созревание не прекратится», - рассказала изданию EveryDayHealth американский диетолог Бонни Насар. - Лучший способ хранить бананы - подвесить их на крючке отдельно от других продуктов в том месте, где хорошо циркулирует воздух. Это снижает концентрацию этилена и предотвращает более быстрое созревание".

2. Сельдерей

Это один из тех овощей, что из хрустящего и сочного быстро превращается в "резиновый" и безвкусный. Продлить его жизнь можно очень просто. Промойте, разделите и просушите стебли сельдерея, а затем заверните их в алюминиевую фольгу и сделайте в ней небольшое отверстие.

"Это удерживает большую часть воздуха и влаги внутри, сохраняя овощи свежими на срок до нескольких недель", - говорит Насар.

3. Листовой салат

Если вы купили чуть больше салата, чем смогли съесть на ужин, то знаете - через несколько дней листья становятся мягкими и влажными.

Чтобы продлить срок хранения листовой зелени, положите на дно ящика для свежих овощей бумажные или многоразовые кухонные полотенца.

- Из-за влаги в холодильнике большинство фруктов и овощей теряют свою хрустящую текстуру и начинают размягчаться и портиться, - говорит диетолог. - Выстелив ящик для овощей впитывающими влагу полотенцами, вы сохраните продукты на более длительный период. Только не забывайте менять полотенца еженедельно, иначе может появиться плесень.

4. Ягоды

Ягоды - недешевое приобретение в несезон, поэтому подходить к их хранению стоит очень серьезно. Исследования показали, что самый эффективный способ сохранить ягоды свежими - опустить их в горячую воду (не кипяток) примерно на 10-15 секунд. Это подавляет рост плесени. После этого важно не забыть хорошо просушить ягоды.

- Еще один важный шаг - дать ягодам полностью высохнуть, прежде чем хранить их в холодильнике, - добавляет Дженилин Хатчингс, ученый в области пищевой безопасности. - Это может предотвратить появление плесени и дольше сохранять ваши ягоды свежими.

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5. Свежие грибы

Свежие шампиньоны и другие пластинчатые грибы, например, вешенки, хранить в холодильнике очень непросто. Они быстро становятся "вялыми" и склизкими.

- Для хранения грибов лучше всего использовать бумагу, а не пакет или пленку, - говорит Бонни Насар. - В бумаге грибы "дышат", а влага испаряется. Как альтернатива, если пергамента нет под рукой, проткните в нескольких местах пакет или пленку, которыми обернуты грибы, - для лучшей циркуляции воздуха.