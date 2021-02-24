Призывников чаще "бракуют" из-за зрения, а ковид - не повод для освобождения. Как отбирают в армию этой весной

Призывников чаще "бракуют" из-за зрения, а ковид - не повод для освобождения. Как отбирают в армию этой весной10:15, 05.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
В России начался весенний призыв. Как в этом сезоне отбирают в армию, по каким причинам чаще всего освобождают от военной службы и какие проблемы со здоровьем считаются противопоказанием, рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.
22% всех призывников получают освобождение от армии из-за проблем со здоровьем. Причем, показатель "годности" на военную службу за последние годы улучшился. Если 10 лет назад в армию брали 67,7% призывников, то сейчас - 78%.
Одна из самых распространенных причин освобождения от военной службы - слабое зрение, сообщил эксперт. Причины - повальное увлечение подростков гаджетами и онлайн-обучение.
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"Зайдите в метро - все ребята смотрят в гаджеты, а это постоянная нагрузка на органы зрения. Обучение все больше переходит в онлайн-формат, особенно с прошлого года. Школьники постоянно находятся перед экраном", - рассказал ТАСС главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко. По его словам, плохое зрение - четвертая по распространенности причина для отказа от срочной службы в армии.
- На первом месте - сколиоз и плоскостопие,
- на втором - болезни системы кровообращения (нарушение сердечного ритма и порок сердца),
- на третьем - болезни нервной системы.
Заболевание COVID-19 не освобождает от призыва на срочную военную службу и после излечения призывник снова годен, отметил Дацко.
А вот ожирение или недовес будут ограничением при отборе. Причем ожирение становится более распространенным, вытесняя недовес.
Болевших туберкулезом в армию брать не будут, заявил эксперт. Он также добавил, что готовится новое положение о призыве. После вступления его в силу в 2022 году в армию не должны идти юноши с заболеваниями, которые не были выявлены до призыва на военную службу.
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"Сейчас наши специалисты разрабатывают дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. После того как они будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят", - сказал эксперт.
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