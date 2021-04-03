В Петербург привезли еще 44 тысячи доз «Спутника V». Это уже пятая поставка за две недели

В Петербург поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») – 44 400 доз. Об этом сообщили в Смольном. В ближайшее время препарат начнут развозить по прививочным пунктам, которых на сегодня в городе 134.

Новая поставка стала уже пятой по счету с середины марта. Последняя, доставленная 27 марта, была самая крупная за всю прививочную кампанию в городе – 53 600 доз. Всего же весной в Петербург поступило более 160 тысяч комплектов вакцины.

Пройти вакцинацию сегодня можно в 134 прививочных пунктах на базе медицинских организаций: 107 городских, 6 федеральных и 21 частных. Кроме того, работают выездные бригады и мобильные пункты.

По данным Смольного, с начала кампании от коронавируса привились 401 057 петербуржцев, из них 294 321 полностью закончили цикл вакцинации.

Напомним, 1 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вторая российская вакцина от коронавируса - векторовская "ЭпиВакКорона" начала на этой неделе поступать в медучреждения регионов. "Доктор Питер" пытался выяснить. когда ее можно ждать в Петербурге, но в комздраве не смогли уточнить информацию.

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